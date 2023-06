Alice Wegmann se despede de pet com homenagem emocionante: “Nossa anjinha”

Atriz Alice Wegmann lamenta a morte da cachorrinha de estimação com declaração comovente nas redes sociais

A atriz Alice Wegmann (27) está passando por um momento difícil nesta quinta-feira, 01. A artista precisou se despedir da cachorrinha de estimação da família, a Ninoca, que viveu por 17 anos. Com uma publicação em seu perfil oficial nas redes sociais, ela fez uma linda homenagem para dar adeus ao bichinho.

Alice selecionou diversas fotos de Ninoca para a declaração especial. Entre os registros, o pet aparece coladinho ao pai da atriz, Paulo Corrêa, que parecia ter bastante apego com a cachorrinha. Na legenda, ela comoveu ao falar sobre a despedida: “Perder um cachorro é perder um amigo”, a artista, que ficou conhecida pela novela da Globo ‘Malhação’, iniciou a homenagem.

“Ninoca viveu 17 anos com a gente, com graça e carinho, com língua pendurada para fora da boca, com seu corpinho pequeno em cima das nossas camas, roubando espaço do meu pai (que não queria cachorro mas ninava ela na barriga)", Alice se derreteu ao listar as características do bichinho.

Ela também revelou mais detalhes sobre a reação de seu pai durante a partida: “Hoje quando ela estava morrendo colocou os Saltimbancos pra ela melhorar um pouco”, a atriz contou. “Nina foi uma grande companheira da minha mãe e da Zanzi, elas sempre se cuidaram muito bem”, Alice comoveu durante o relato.

Para finalizar a homenagem, a atriz deu um adeus e declarou todo seu amor: “É muito gostoso ver essas fotos e ter a certeza de que nossa família vive num lar com amor colado em todas as paredes, transbordando muito. Nossa anjinha agora vai descansar com a Xaxá e seus amigos lá de cima. obrigada por tudo meu amor”, ela concluiu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alice Wegmann (@alicewegmann)

Alice Wegmann tira toda a roupa em ensaio ousado:

Recentemente, a atriz Alice Wegmann escandalizou com uma publicação em suas redes sociais recentemente. A artista, que estrela a série “Rensga Hits!” no serviço de streaming Globoplay, chamou atenção ao publicar um clique completamente nua em um ensaio fotográfico pra lá de ousado.