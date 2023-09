Walcyr Carrasco revela o que ganhou de presente de Gloria Pires em momento delicado

Walcyr Carrasco revelou que foi parar no hospital e mostrou presente carinhoso que ganhou da atriz Gloria Pires

O autor de novelas Walcyr Carrasco ficou encantado com um presente que recebeu da atriz Gloria Pires, que vive a vilã Irene na novela Terra e Paixão, da Globo. Nos últimos dias, ele enfrentou um momento delicado com a sua saúde e precisou ir ao hospital após fraturar o fêmur. Agora, já recuperado, ele mostrou que a atriz enviou um presente para demonstrar o seu carinho.

Gloria Pires deu um caso com flores para o autor de novelas e ele agradeceu publicamente com direito a elogios para a atriz. "Gloria Pires sempre foi, além de uma grande atriz, uma dama, como não se faz mais hoje em dia! Ela é chique, é envolvente… E ela fez esse gesto de carinho. Ela soube que eu estou doente e me enviou as flores. Que graça! O bom de tudo é que já estou voltando, estou trabalhando”, afirmou ele.

O estado de saúde de Carrasco foi revelado nas redes sociais quando ele informou que não se afastou da novela Terra e Paixão por causa de sua saúde. Ele contou que seguiu escrevendo os novos capítulos da história mesmo quando estava no hospital.

“Amigos, aqui estou eu, Walcyr. Eu tive uma série de problemas que sucederam um ao outro. Mas, o fato é que eu comecei com uma operação de catarata. E quando eu comecei com a operação de catarata, eu já havia chamado, pelo talento, pela qualidade e por tudo que ela pode contribuir, a Thelma Guedes... A Thelma Guedes é uma grande autora. O que ela está fazendo é um favor para mim, porque eu ia operar de catarata. Eu falei: "Eu não vou enxergar mais durante um tempo". Ela, então, se agregou à equipe. Já foi o suficiente para saírem notícias de todos os tipos. Me puseram praticamente dentro de um caixão. Eu fiquei quieto”.

“A operação do fêmur em si foi rápida e eu fui super bem assistido pelo pessoal do Sírio Libanês, que tem uma equipe de ortopedia fantástica. Mas, isso me obrigou a ficar um tempinho no hospital. Segredo: eu escrevi do hospital... A gente criou cenas do hospital. Só que aí começou a sair que eu tinha saído da novela. Tudo que está no ar, foi pensado por nós três (ele, Thelma e Márcio Haiduck). Muito foi sim pensado pela Thelma, que é uma grande autora. Eu estava lá, palpitando, falando, e agora voltei. Não acho que há tanto drama por alguém ficar com uma doença que, contando bem, durou 12 dias”, contou.