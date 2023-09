Walcyr Carrasco, autor de “Terra e Paixão”, revela como que escreveu a novela do hospital

Walcyr Carrasco falou nesta quarta-feira, 28, de problemas de saúde e desmentiu boatos em sua conta no Instagram

Walcyr Carrasco, o autor de "Terra e Paixão", apareceu nesta quarta-feira, 28, em suas redes sociais e tranquilizou os seus fãs ao os atualizar sobre seu estado de saúde. Ele disse que está bem após fraturar o fêmur.

Ao comentar sobre o assunto, ele disse que estavam ocorrendo boatos de que estaria mal de saúde e que, por isso, se afastou da produção. Um motivo que teria alimentado esses boatos foi a chegada da autora Thelma Guedes à equipe de criação da novela.

Walcyr explicou que ela foi chamada inicialmente porque ele faria uma operação de catarata e ficaria por cerca de duas semanas sem enxergar. Ela, no entanto, acabou integrada à equipe:

“Amigos, aqui estou eu, Walcyr. Eu tive uma série de problemas que sucederam um ao outro. Mas, o fato é que eu comecei com uma operação de catarata. E quando eu comecei com a operação de catarata, eu já havia chamado, pelo talento, pela qualidade e por tudo que ela pode contribuir, a Thelma Guedes... A Thelma Guedes é uma grande autora. O que ela está fazendo é um favor para mim, porque eu ia operar de catarata. Eu falei: "Eu não vou enxergar mais durante um tempo". Ela, então, se agregou à equipe. Já foi o suficiente para saírem notícias de todos os tipos. Me puseram praticamente dentro de um caixão. Eu fiquei quieto”.

“A operação do fêmur em si foi rápida e eu fui super bem assistido pelo pessoal do Sírio Libanês, que tem uma equipe de ortopedia fantástica. Mas, isso me obrigou a ficar um tempinho no hospital. Segredo: eu escrevi do hospital... A gente criou cenas do hospital. Só que aí começou a sair que eu tinha saído da novela. Tudo que está no ar, foi pensado por nós três (ele, Thelma e Márcio Haiduck). Muito foi sim pensado pela Thelma, que é uma grande autora. Eu estava lá, palpitando, falando, e agora voltei. Não acho que há tanto drama por alguém ficar com uma doença que, contando bem, durou 12 dias”, contou.

O autor de ‘Verdades Secretas’ explicou o motivo de decidir expor a situação: “ Eu só estou falando isso, não porque eu queira falar muito sobre mim ou um problema que eu tive. Mas para as pessoas entenderem que especulação é uma coisa feia. Ficaram especulando sobre a minha saúde, se eu ia voltar... Eu continuo sendo o autor. Estou com milhões de ideias para irem ao ar. Quero mais escrever, escrever…”

Ele ainda fez questão de comentar que logo já estará de volta. “Estou com fisioterapeuta e em breve estarei à toda. Mas eu encontrei pessoas maravilhosas para trabalhar comigo. Se eu puder trabalhar sempre com elas, eu sempre vou trabalhar com elas... “Terra e paixão” é um sucesso. É uma alegria para mim e para quem vê”, finalizou.

