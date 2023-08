Autor da novela Terra e Paixão, Walcyr Carrasco revela cirurgia: 'Tomei coragem'

Walcyr Carrasco comemora sucesso de cirurgia após sentir medo: 'Me desesperei'

O autor de novelas Walcyr Carrasco, que escreve Terra e Paixão, da Globo, revelou que passou por uma cirurgia no olho após ser diagnosticado com catarata. Ele já resolveu o problema em um dos olhos e deverá realizar outra cirurgia em breve para também corrigir a questão no outro olho.

“Amigos, vou contar uma coisa. Eu morria de medo de mexer no meu olho. E estava com catarata, estava enxergando tudo nublaco. Finalmente, eu tomei coragem. Fiz um drama, me desesperei, mas fui e fiz a operação no olho”, disse ele.

Então, ele comemorou o sucesso do procedimento. “O [primeiro] olho já está perfeito. Na semana que vem é o próximo olho. E, se Deus quiser, vai correr tudo bem. Estou feliz porque tive coragem e parei com o drama. Finalmente estou enxergando como não enxergava desde os 11 anos de idade”, declarou.

Walcyr Carrasco fala sobre a trama de Terra e Paixão

Há pouco tempo, Walcyr Carrasco se abriu sobre mudanças e os próximos capítulos da atual novela das 21h, “Terra e Paixão”. Em entrevista para a coluna da jornalista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, o autor revelou que não sente pressão por conta da audiência.

“Nunca faço mudanças para alavancar índices”, garantiu o autor que tem novelas como “Chocolate Com Pimenta”, “Verdades Secretas” e “O Outro Lado do Paraíso” em sua carreira na TV Globo.

Uma das grandes mudanças e reviravoltas na novela foi a morte do personagem Daniel, interpretado por Johnny Massaro. Walcyr, garantiu que a audiência não tem influência neste ‘twist’: “A morte do Daniel não foi antecipada. Mas, se você olhar as sinopses de minhas outras novelas, verá que eu sou um autor apressado, que não consegue segurar a trama. Tudo acontece antes do previsto inicialmente. Com o Daniel não foi diferente”.

Provando que a morte de Daniel não é algo que está sendo feito às pressas, o próprio intérprete do personagem já havia comentado sobre essa possibilidade. Logo na semana de estreia, em uma entrevista para a Folha de S.Paulo, Johnny já havia comentado que Daniel iria morrer.

Ainda sobre a influência do número de espectadores na trama, Walcyr refletiu: “O autor sabe da importância da audiência, mas não pode escrever pensando em números, e sim nas exigências da trama, nas viradas que são comuns na minha obra, no encantamento”.