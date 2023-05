Você sabia? Tina Turner inspirou personagem de sucesso em novela brasileira

A atriz Regina Casé interpretou personagem em homenagem à Tina Turner em novela da TV Globo de 1986

A cantora Tina Turner (1939 - 2023) inspirou muitas pessoas ao longo de sua vida, inclusive, aqui no Brasil. A artista, que morreu nesta quarta-feira, 24, foi homenageada por Regina Casé na novela Cambalacho, exibida originalmente pela TV Globo, em 1986.

Na época, Tina estava no auge de sua carreira e brilhando nos palcos do mundo inteiro com seus grandes sucessos, como What's Love Got To Do With It. A famosa, então, se tornou inspiração principal para a personagem Tina Pepper.

Na trama escrita por Silvio de Abreu, a personagem sonhava em ser cantora e tinha Turner como sua musa inspiradora. A popularidade de Pepper foi tão grande, que Regina chegou a lançar a canção Você me Incendeia, produzida especialmente para novela.

Em recente entrevista no Conversa com Bial, a atriz relembrou como foi dar vida a personagem que ficou marcada na memória de vários telespectadores. Segundo Regina, ela era um reflexo das meninas sonhadoras da periferia.

"Era um personagem muito popular, da periferia de São Paulo e essas meninas todas que queriam ser famosas não se viam na TV. Tenho orgulho que na ficção estou a serviço dessas pessoas e dessas ideias. Fui durante muito tempo porta-voz dessas meninas que estavam invisíveis", afirmou.

Leia também: Em 1988, Tina Turner veio ao Brasil e fez o maior show da história de uma cantora

Regina também relembrou como a homenagem à Tina Turner foi importante para ela reforçar a sua identidade diante do admiradores. A atriz disse que muitas pessoas questionam suas origens, por conta da caracterização da época.

"Uma coisa que até hoje acontece comigo, que é muito engraçada: como eu usava uma peruca, e ela, a personagem, era muito fã da Tina Turner, e a Tina Turner é negra, durante muito tempo da minha vida, e até hoje de vez em quando, quando eu chego num lugar em que eu nunca estive, às vezes num estado, numa cidade pequena, as pessoas olham para mim e falam: 'Você não é preta?", disse.