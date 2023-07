Vai na Fé: Theo dá veneno para os próprios filhos em vingança

Nos próximos capítulos da novela Vai na Fé, da Globo, Theo se vinga de Jenifer e Rafa com substância na salada deles. Saiba como será a cena

Nos próximos capítulos da novela Vai na Fé, da Globo, Theo (Emilio Dantas) vai descobrir que foi enganado pelos filhos, Jenifer (Bella Campos) e Rafa (Caio Manhente), e decide se vingar. Para isso, ele vai envenenar os jovens!

Nas cenas, de acordo a coluna Play, do Jornal O Globo, Jenifer e Rafa se unem para tentar provas contra Theo. Eles passam a conviver com o pai para se aproximarem, mas o vilão logo descobre a intenção deles e resolve se vingar.

Em uma noite, Theo, Rafa e Jenifer vão jantar em um restaurante. Em determinado momento, Theo diz que vai ao banheiro e deixa os dois filhos na mesa. Jenifer e Rafa conversam sobre o comportamento do pai e dizem que não estão acreditando que Theo estejam tão bonzinho com eles.

Enquanto isso, Theo verá os pratos deles prontos no balcão e coloca um veneno na salada dos filhos. Os jovens comem a refeição e vão para casa dormir. No meio da noite, Jenifer e Rafa acordam passando muito mal e são internados às pressas.

Confira o resumo da novela Vai na Fé no período de 6 a 8 de julho:

Capítulo 148 - Quinta-feira, 6 de julho

Kate chora, e Sol a acolhe. Theo coloca Rafa contra Kate. Ricardo pensa em seguir a estratégia de Lumiar na audiência. Kate decide testemunhar contra Theo. Yuri afirma que recuperará todo o dinheiro que Guiga perdeu por sua causa. Marlene e Duda descobrem o conteúdo da caixa de Carlão que ficou com a menina. Clara se preocupa com Rafa. Yuri arruma um novo patrocinador, e Guiga fica interessada. Vitinho e Wilma sugerem que a segunda parte do filme de Lucas seja feita no Refúgio. Kate fica abalada ao ver Rafa com Theo. Guiga descobre que o patrocinador que Yuri conseguiu é uma fraude. Lui se recusa a falar com Lumiar. Kate inicia seu depoimento. Stuart insiste em ir à casa de Marlene. Rafa tem uma crise de ansiedade, e Kate tenta ajudá-lo.

Capítulo 149 - Sexta-feira, 7 de julho

Theo não deixa Kate ajudar Rafa. Ricardo vence um embate contra Ben diante do Juiz. Clara discute com Theo. Bruna cuida de Kate. Marlene prepara o jantar para Stuart. Jenifer tenta ajudar Rafa. Sol é solidária a Clara. Wilma fica com ciúmes de Stuart. Theo leva Ricardo ao bar de Orfeu. Dora repreende Lui por destratar Lumiar. Clara decide se vingar de Theo. Ben conforta Bruna. Sol flagra Stuart pegando a pintura de Duda. Eduardo cuida de Jenifer. Stuart descobre que a casa de Sol ficará vazia no fim de semana e fica interessado. Guiga reclama de Yuri ter dado seu endereço durante a live. Um misterioso desenho aparece pintado na parede da casa de Neide, e Jenifer desconfia de Hugo. Policiais civis chegam à casa de Guiga. Jenifer encontra Hugo.

Capítulo 150 - Sábado, 8 de julho

Hugo tenta se explicar para Jenifer. Guiga fala com os policiais, e Yuri se apavora. Jenifer sugere que Hugo compareça à audiência. Clara conversa com Rafa sobre Kate. Ben esclarece Guiga e Yuri detalhes sobre o caso deles com a empresa farsante. Hugo desabafa com o Pastor Miguel. Érika presencia uma discussão entre Theo e Sol e posta em seu blog. Lui evita Lumiar. Yuri e Guiga fazem uma live de retratação. Lumiar fica tensa na presença de Lui. Hugo aparece na audiência e Jenifer fala com Ben, que tenta incluí-lo como testemunha. Marlene leva Eduardo para esperar por Jenifer em sua casa. Ricardo pensa em usar Vanessa para ajudar na defesa de Theo. Jenifer leva Hugo até sua casa e encontra Eduardo. Theo invade a casa de Lumiar. Lui e Lumiar fazem as pazes. Ben pede Sol em casamento.