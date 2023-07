Vai na Fé: resumo da novela de 03 a 08 de julho

Nos próximos capítulos da novela Vai na Fé, Ben pede Sol em casamento

Capítulo 145 - Segunda-feira, 3 de julho

Lumiar ameaça convocar Antônio como testemunha se Ben usar o vídeo de Grazi contra Theo. Vitinho acusa Stuart de roubo. Orfeu sugere que Lumiar questione Kate sobre Theo. Jenifer recebe uma mensagem de Hugo. Clara desconfia ao saber que Lumiar pretende falar com Kate. Lumiar se assusta com o comportamento de Theo. Kate ajuda Sol a divulgar um vídeo sobre a aula-show. Clara pede para Lumiar não contar para Rafa que Kate foi amante de Theo. Yuri se irrita com a exposição que Guiga faz em cima da gravidez. Vitinho decide colocar uma câmera de segurança escondida na mansão. Lumiar procura Kate.

Capítulo 146 - Terça-feira, 4 de julho

Lumiar e Kate conversam sobre Theo. Ben avisa a Sol que a continuação da audiência já foi marcada. Lumiar pede para Ricardo assumir o caso de Theo. Guiga e Yuri pedem para Rafa fotografar o chá-revelação deles. Lumiar entrega para Ben as provas que tem sobre a falsificação do exame de DNA. Ricardo anuncia a Theo que cuidará do seu caso. Yuri revela a farsa de Guiga durante a live do chá-revelação. Guiga perde vários contratos, e Yuri tenta se desculpar. Lumiar procura Sol. Clara questiona Rafa sobre seu namoro. Ben incentiva Kate a contar a verdade para Rafa. Clara decide ceder à chantagem de Theo, e Helena fica indignada. Kate procura Rafa.

Capítulo 147 - Quarta-feira, 5 de julho

Rafa entende errado o que Kate fala e prepara um ensaio fotográfico para ela. Lumiar chega ao Refúgio e é acolhida por Fábio. Fábio tenta ajudar Lui a desculpar Lumiar. Clara procura Helena. Kate conversa com Rafa sobre Theo. Vitinho acusa Stuart sobre os roubos de objetos da mansão. Rafa discute com Clara. Sol consola Kate. Stuart inventa uma desculpa e todos ficam contra Vitinho. Rafa procura Theo. Dora tenta ajudar Lumiar. Theo leva Rafa ao bar de Orfeu. Sol é convidada para cantar em um programa de TV. Lumiar tenta conversar com Lui. Rafa liga embriagado para Kate, é manipulado por Theo.

Capítulo 148 - Quinta-feira, 6 de julho

Kate chora, e Sol a acolhe. Theo coloca Rafa contra Kate. Ricardo pensa em seguir a estratégia de Lumiar na audiência. Kate decide testemunhar contra Theo. Yuri afirma que recuperará todo o dinheiro que Guiga perdeu por sua causa. Marlene e Duda descobrem o conteúdo da caixa de Carlão que ficou com a menina. Clara se preocupa com Rafa. Yuri arruma um novo patrocinador, e Guiga fica interessada. Vitinho e Wilma sugerem que a segunda parte do filme de Lucas seja feita no Refúgio. Kate fica abalada ao ver Rafa com Theo. Guiga descobre que o patrocinador que Yuri conseguiu é uma fraude. Lui se recusa a falar com Lumiar. Kate inicia seu depoimento. Stuart insiste em ir à casa de Marlene. Rafa tem uma crise de ansiedade, e Kate tenta ajudá-lo.

Capítulo 149 - Sexta-feira, 7 de julho

Theo não deixa Kate ajudar Rafa. Ricardo vence um embate contra Ben diante do Juiz. Clara discute com Theo. Bruna cuida de Kate. Marlene prepara o jantar para Stuart. Jenifer tenta ajudar Rafa. Sol é solidária a Clara. Wilma fica com ciúmes de Stuart. Theo leva Ricardo ao bar de Orfeu. Dora repreende Lui por destratar Lumiar. Clara decide se vingar de Theo. Ben conforta Bruna. Sol flagra Stuart pegando a pintura de Duda. Eduardo cuida de Jenifer. Stuart descobre que a casa de Sol ficará vazia no fim de semana e fica interessado. Guiga reclama de Yuri ter dado seu endereço durante a live. Um misterioso desenho aparece pintado na parede da casa de Neide, e Jenifer desconfia de Hugo. Policiais civis chegam à casa de Guiga. Jenifer encontra Hugo.

Capítulo 150 - Sábado, 8 de julho

Hugo tenta se explicar para Jenifer. Guiga fala com os policiais, e Yuri se apavora. Jenifer sugere que Hugo compareça à audiência. Clara conversa com Rafa sobre Kate. Ben esclarece Guiga e Yuri detalhes sobre o caso deles com a empresa farsante. Hugo desabafa com o Pastor Miguel. Érika presencia uma discussão entre Theo e Sol e posta em seu blog. Lui evita Lumiar. Yuri e Guiga fazem uma live de retratação. Lumiar fica tensa na presença de Lui. Hugo aparece na audiência e Jenifer fala com Ben, que tenta incluí-lo como testemunha. Marlene leva Eduardo para esperar por Jenifer em sua casa. Ricardo pensa em usar Vanessa para ajudar na defesa de Theo. Jenifer leva Hugo até sua casa e encontra Eduardo. Theo invade a casa de Lumiar. Lui e Lumiar fazem as pazes. Ben pede Sol em casamento.