Vai na Fé: Saiba como será a cena do primeiro beijo de Sol e Lui

Depois de muito se declara para Sol, Lui Lorenzo conseguirá dar o tão desejado beijo na dançarina na novela 'Vai na Fé'

Nos próximos capítulos da novela Vai na Fé, da Globo, os telespectadores vão ver a tão esperada cena do primeiro beijo de Lui Lorenzo (José Loreto) e Sol (Sheron Menezzes). O cantor está apaixonado pela dançarina e backing vocal há bastante tempo, mas a respeitava porque ela era casada. Agora que ela está viúva, ele vai aproveitar um momento a dois para dar um beijão na amada.

Nas cenas, Lui Lorenzo e Sol ficam sozinhos na mansão dele durante uma forte chuva. Sem luz e sem bateria no celular, ela não consegue voltar para casa e ele aproveita o momento para esbanjar romantismo. Lui faz novas investidas para tentar viver um relacionamento com ela, mas o tão desejado momento só acontece na manhã seguinte.

Depois da chuva e já com o dia claro, Sol chama um carro de aplicativo para ir para casa. Enquanto aguardam a chegada do carro, Lui conversa com Sol sobre o clipe que gravaram juntos na piscina e eles até reproduzem a coreografia da música. Em um momento de alegria e diversão, os dois ficam frente a frente e se entregam em um beijo.

As cenas vão ao ar a partir desta quarta-feira, 22.

Confira o resumo dos próximos capítulos da novela Vai na Fé:

Capítulo 57 - Quarta-feira, 22 de março

Vitinho pede socorro, e Sol e Lui vão ao encontro do rapaz. Orfeu ameaça Kate. Sol avisa a Marlene que está em segurança. Bruna pede auxílio na igreja. Orfeu manda Kate embora do apart mesmo na chuva. Fábio e Wilma decidem fazer encenações teatrais para distrair as pessoas do restaurante, e Érica fica encantada. Bruna acolhe Kate. Lui se declara para Sol. Vitinho desmaia, aterrorizado pela sombra de um gato. Jenifer conta para Ben que não é filha biológica de Carlão. Bia fica com Fred no Bar do Simas. Sol não gosta quando Lui fala de sua tatuagem. Ben se senta ao lado de Jenifer, com sua tatuagem à mostra.

Capítulo 58 - Quinta-feira, 23 de março

Vini comenta sobre a tatuagem de Ben e chama a atenção de Jenifer. Bia sofre um acidente no Bar do Simas e o grupo dispersa. No hospital, Bia não vê Simas dormindo e confessa a ele que ficou com Fred. Theo é agressivo com Clara. Lumiar não conta para Ben que já sabia que Jenifer não é filha biológica de Carlão. Sabrina, mãe de Bia, chega ao hospital e não gosta de ver Simas com a filha. Wilma e Fábio falam mal de Lui, sem perceber que ele e Sol ouvem a conversa. Dora é carinhosa com Guiga. Wilma e Fábio passam a noite juntos. Sol tenta animar Lui. Jenifer volta para casa e se surpreende ao encontrar Eduardo. Sol e Lui se beijam.

Capítulo 59 - Sexta-feira, 24 de março

Sol se sente confusa com o beijo em Lui. Wilma se enfurece quando Fábio afirma que não irá se separar de Dora. Sol conta para Bruna que ela e Lui se beijaram. Lui perdoa Fábio. Lui revela a Vitinho que beijou Sol. Kate conversa com Sol sobre a história que Bruna contou de Theo. Helena tenta fazer Clara entender que está em um relacionamento abusivo. Theo termina a sociedade com Orfeu. Jenifer questiona Lumiar sobre as tatuagens de Ben. Orfeu pede para conversar com Lumiar. Theo questiona Ben sobre sua relação com o ex-sócio. Fábio e Dora acolhem Guiga. Jenifer se decepciona por não encontrar Simas no bar. Orfeu chama Theo de sócio na frente de Lumiar.

Capítulo 60 - Sábado, 25 de março

Theo desmente Orfeu e tenta não discutir com ele na frente de Lumiar. Jenifer convence Vini a marcar uma reunião extra do Aquilombados e avisa a Ben. Orfeu afirma a Theo que não acabará com a sociedade deles. Lui é carinhoso com Sol, que tenta disfarçar seus sentimentos. Theo impõe regras para manter a sociedade com Orfeu. Sabrina e Simas são confundidos com um casal. Wilma flagra Sol e Lui quase se beijando. Ivy e Vitinho implicam com Sol por causa de Lui. Jenifer tenta ver as tatuagens de Ben. Lui se apresenta em um programa de televisão. Jenifer se emociona ao ver o sol Maori tatuado no braço de Ben.