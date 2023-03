Vai na Fé: resumo da novela de 20 a 25 de março

Nos próximos capítulos da novela 'Vai na Fé', Sol e Lui se beijam

Capítulo 55 - Segunda-feira, 20 de março

Jenifer pede para Kate se afastar de Theo. Lumiar e Theo discutem por causa de Sol. Kate implora que Jenifer não conte para Bruna sobre o seu namorado. Eduardo diz a Jenifer que ela pode acompanhá-lo à Guatemala como missionária. Lumiar conta para Clara sobre o envolvimento que Theo e Ben tiveram com Sol no passado. O pai de Guiga é preso novamente. Theo tenta expulsar Kate de seu apart, mas ela faz um escândalo. Tatá discute com Jenifer por causa de Eduardo. Fábio comenta com Sol sobre o fascínio que Ben tem por ela. Marlene encontra a foto de Theo com Jenifer e entrega para Sol. Sol e Bruna descobrem que Theo é o namorado misterioso de Kate, e a dançarina implora que a amiga não revele seu segredo.

Capítulo 56 - Terça-feira, 21 de março

Bruna tenta convencer Kate a deixar o apart de Theo. Vitinho pede para Sol criar uma coreografia para uma música antiga de Lui para apresentarem em um programa de televisão. Lui consegue ficar sozinho com Sol. Orfeu avisa a Theo que eles poderão ter problemas com a Receita Federal. Sol e Lui testam a coreografia nova. Bela e Yuri questionam Jenifer sobre a possibilidade de ela abandonar o ICAES e ir para Guatemala com Eduardo. Wilma e Fabio vão ao restaurante Charles Pierre. Bem vai com os alunos para o Bar do Simas. Uma forte chuva cai na cidade e Lui tenta convencer Sol a ficar na mansão. Lumiar vai ao encontro de Theo. Orfeu aparece no apart e Kate fica apavorada. As luzes da mansão se apagam, Sol e Lui se encaram.

Capítulo 57 - Quarta-feira, 22 de março

Vitinho pede socorro, e Sol e Lui vão ao encontro do rapaz. Orfeu ameaça Kate. Sol avisa a Marlene que está em segurança. Bruna pede auxílio na igreja. Orfeu manda Kate embora do apart mesmo na chuva. Fábio e Wilma decidem fazer encenações teatrais para distrair as pessoas do restaurante, e Érica fica encantada. Bruna acolhe Kate. Lui se declara para Sol. Vitinho desmaia, aterrorizado pela sombra de um gato. Jenifer conta para Ben que não é filha biológica de Carlão. Bia fica com Fred no Bar do Simas. Sol não gosta quando Lui fala de sua tatuagem. Ben se senta ao lado de Jenifer, com sua tatuagem à mostra.

Capítulo 58 - Quinta-feira, 23 de março

Vini comenta sobre a tatuagem de Ben e chama a atenção de Jenifer. Bia sofre um acidente no Bar do Simas e o grupo dispersa. No hospital, Bia não vê Simas dormindo e confessa a ele que ficou com Fred. Theo é agressivo com Clara. Lumiar não conta para Ben que já sabia que Jenifer não é filha biológica de Carlão. Sabrina, mãe de Bia, chega ao hospital e não gosta de ver Simas com a filha. Wilma e Fábio falam mal de Lui, sem perceber que ele e Sol ouvem a conversa. Dora é carinhosa com Guiga. Wilma e Fábio passam a noite juntos. Sol tenta animar Lui. Jenifer volta para casa e se surpreende ao encontrar Eduardo. Sol e Lui se beijam.

Capítulo 59 - Sexta-feira, 24 de março

Sol se sente confusa com o beijo em Lui. Wilma se enfurece quando Fábio afirma que não irá se separar de Dora. Sol conta para Bruna que ela e Lui se beijaram. Lui perdoa Fábio. Lui revela a Vitinho que beijou Sol. Kate conversa com Sol sobre a história que Bruna contou de Theo. Helena tenta fazer Clara entender que está em um relacionamento abusivo. Theo termina a sociedade com Orfeu. Jenifer questiona Lumiar sobre as tatuagens de Ben. Orfeu pede para conversar com Lumiar. Theo questiona Ben sobre sua relação com o ex-sócio. Fábio e Dora acolhem Guiga. Jenifer se decepciona por não encontrar Simas no bar. Orfeu chama Theo de sócio na frente de Lumiar.

Capítulo 60 - Sábado, 25 de março

Theo desmente Orfeu e tenta não discutir com ele na frente de Lumiar. Jenifer convence Vini a marcar uma reunião extra do Aquilombados e avisa a Ben. Orfeu afirma a Theo que não acabará com a sociedade deles. Lui é carinhoso com Sol, que tenta disfarçar seus sentimentos. Theo impõe regras para manter a sociedade com Orfeu. Sabrina e Simas são confundidos com um casal. Wilma flagra Sol e Lui quase se beijando. Ivy e Vitinho implicam com Sol por causa de Lui. Jenifer tenta ver as tatuagens de Ben. Lui se apresenta em um programa de televisão. Jenifer se emociona ao ver o sol Maori tatuado no braço de Ben.