Vai na Fé: Saiba como será a cena da morte de Dora

Nos próximos capítulos da novela Vai na Fé, da Globo, Dora (Claudia Ohana) vai se despedir da trama e morrerá. A mãe de Lumiar (Carolina Dieckmann) está com câncer terminal e verá a sua saúde ficar debilitada em uma passagem de tempo. A sequência até a morte dela promete emocionar os telespectadores. Saiba como será !

Nas cenas, de acordo com a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, Dora vai se sentir cada vez mais fraca e ganhará uma festa no refúgio para se distrair. Durante o evento, ela encontra Guiga (Mel Maia), que está grávida, e vai falar sobre o bebê da jovem. "Talvez eu nunca te veja, mas eu vejo a sua aura. Ela é linda, dourada. E posso te sentir. Sabe, Guiga, os filhos têm uma tarefa grandiosa e difícil. São eles que apresentam o mundo aos pais, e não o contrário. Os filhos ensinam que é impossível controlar a vida", diz ela.

E continua: "Meu corpo tá se despedindo da vida aos poucos, e isso me fez perceber o quão imensa ela é. Eu só posso desejar que essa criança nunca deixe de experimentar a vida com a intensidade do primeiro choro. Que ela ilumine seus dias com o encantamento de quem vê a luz do sol pela primeira vez. E que ela nunca deixe de surpreender vocês com as pequenas grandes descobertas, como a primeira palavra, o primeiro passo. Esse bebê já é a benção que nós tanto desejamos".

Então, Dora vai para o quarto descansar e tomar seus remédios. Ela se senta em uma cadeira para observar o jardim e é rodeada pela família e por Lui (José Loreto), que toca violão para ela. Neste momento, Dora pergunta para Lui se ele não vai fazer o bloco de carnaval dela, já que ele prometeu. Logo depois, ela morre .

Na cena seguinte, Lui aparece fazendo o bloco de carnaval que prometou para Dora e muito emocionado por causa da morte da amiga, que acaba de partir.

Vai na Fé: Kate será presa

Nos próximos capítulos da novela Vai na Fé, da Globo, Kate (Clara Moneke) vai se dar mal em um plano envolvendo Rafa (Caio Manhente) e Theo (Emilio Dantas). Ela vai terminar presa na delegacia sob a acusação de sequestro.

Nas cenas, de acordo com a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, Kate arma um falso sequestro de Rafa. A intenção dela é arrancar dinheiro de Theo, que é o pai do rapaz e seu ex-amante. Rafa aceita participar da armação. No dia do sequestro, Kate e Hugo levam Rafa para um terreno isolado e ele liga para o pai informando do sequestro.

Rafa diz para Theo que os sequestradores querem dinheiro. O empresário acredita no filho e diz que irá sozinho levar o dinheiro, mas decide avisar a polícia. Hugo vê que a polícia se aproxima do cativeiro e eles ficam desesperados.

Rafa decide sair do cativeiro enquanto Kate e Hugo tentam fugir. Porém, a polícia percebe a movimentação e acontece um tiroteio. Hugo fica ferido e é levado para o hospital, enquanto isso Kate é presa e tenta contar a verdade na delegacia.