Vai na Fé: Personagem ligado a Lumiar morre nos próximos capítulos

Uma tragédia vai acontecer bem ao lado de Lumiar nos próximos capítulos da novela Vai na Fé, da Globo

Nos próximos capítulos da novela Vai na Fé, da Globo, a personagem Lumiar (Carolina Dieckmann) vai ver um dos seus clientes morrer. Advogada, ela vai estar ao lado do homem quando ele sofrer um atentado que tirará a sua vida.

Nas cenas, de acordo com o site Notícias da TV, Geremias (Marcello Gonçalves) vai morrer no capítulo de sábado, 20. Ele vai ser baleado enquanto estiver com sua advogada e será levado às pressas para o hospital. Inclusive, Lumiar vai ficar feriada ao ser atingida pelos estilhaços. No hospital, Geremias recebe a notícia de que terá que ser operado e diz para Lumiar proteger a sua família. Então, ele não resiste à cirurgia e morre.

Lumiar tentará encontrar a família de Geremias para ajudá-los, mas Theo tenta impedi-la. Um dia, Theo segue Lumiar e percebe a aproximação de uma moto. Quando ele percebe, um atirador faz um disparo e atinge em cheio o empresário, que se coloca na frente da advogada e cai nos braços dela. No entanto, mesmo ferido, ele consegue se recuperar.

Confira o resumo da novela Vai na Fé dos dias 19 e 20 de maio:

Capítulo 107 - Sexta-feira, 19 de maio

Maiara e Maraísa passam o dia na mansão de Lui. Theo ameaça Orfeu. Sol implora que Bruna não conte para Jenifer o que Theo fez com ela. Jenifer pede perdão a Sol. Ben conversa com Simas sobre Theo. Sol hostiliza Theo ao ver o empresário na sua casa. Jenifer questiona a mãe sobre seu relacionamento com Ben e Theo. Rafa não gosta quando o pai pede para ele ajudá-lo a se aproximar de Jeni. Ben se preocupa quando Jenifer avisa que Theo esteve em sua casa. Lui decide ir para o Retiro de Fábio e convida Sol para ir junto. Ben conversa com a procuradora Valéria sobre o caso de Emílio. Yuri entrega o dinheiro da publicação para Guiga. As contas de Guiga são liberadas. Ben encontra Valéria em um restaurante. Geremias sofre um atentado no bar de Orfeu.

Capítulo 108 - Sábado, 20 de maio

Lumiar e Geremias são alvejados por tiros. Valéria avisa a Ben sobre o atentado envolvendo Lumiar. Guiga se desespera ao perceber que foi roubada por Emílio e tenta falar com seu advogado. Ben chega ao bar de Orfeu e encontra Lumiar ferida. Geremias tenta dar um recado para Lumiar sobre as provas que tem, mas é levado para cirurgia. Yuri incentiva Guiga a denunciar Emílio. Theo se desespera ao saber do atentado sofrido por Lumiar. Orfeu impede Theo de agredi-lo. Lui se despede da banda e de Wilma. Jenifer se encontra com Tatá no bar de Simas. Rafa convida Ben para posar para ele. Um falso enfermeiro entra no quarto de Geremias. Vitinho recebe uma grande proposta para a banda. Lumiar é informada sobre o agravamento do estado de Geremias.