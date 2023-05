Vai na Fé: resumo da novela de 15 a 20 de maio

Nos próximos capítulos da novela Vai na Fé, Lumiar e Geremias são alvejados por tiros

Capítulo 103 - Segunda-feira, 15 de maio

Theo discute com Clara por causa do show de Lui. Jenifer tenta falar com Hugo. Wilma desconfia quando ouve Lui fazer uma declaração para Sol. Começa o show e todos se divertem. Theo assiste ao show com Clara pela TV. Alice e Yuri ficam com ciúmes de Vini. Com a ajuda de Ludmilla, Lui surpreende Sol durante o show, e Jenifer fica indignada. Ludmilla chama Kate para dançar no palco. Lui tenta conversar com Sol. Érika publica sua matéria reveladora, e Vitinho se desespera. Sol vai embora com Ben. Guiga pede dinheiro emprestado para Yuri. Lui descobre sobre o contrato que Wilma obrigou Sol a assinar.

Capítulo 104 - Terça-feira, 16 de maio

Lui confronta Wilma. Jenifer pergunta para Sol sobre as consequências do contrato que ela assinou. Ben questiona Bruna sobre o estado de Sol. Lui repreende Vitinho. Clara se assusta com o comportamento de Theo ao falar sobre Sol. Helena não aceita que Clara fale sobre Theo durante a aula. Guiga reclama de Emílio para Lumiar. Jenifer questiona o Pastor Miguel sobre Hugo. Vitinho descobre que Ivy entregou Wilma para Anthony e Érika. Sol se aconselha com o Pastor Miguel. Guiga decide fazer um bazar e Yuri a ajuda. Sol tenta se explicar para Lui. Jenifer procura Hugo. Alice fala com Yuri sobre Vini. Lui impede Sol de pagar a multa pelo contrato e rompe com Wilma.

Capítulo 105 - Quarta-feira, 17 de maio

Wilma se surpreende com a decisão de Lui. Guiga beija Yuri. Jenifer intercede por Hugo com Naldo. Lumiar recebe diversos buquês de flores de Theo. Simas descobre que Bia o traiu com Fred e termina o namoro. Hugo pede ajuda para Orfeu. Theo embriaga uma moça, parecida com Sol mais jovem, e a seduz. Jenifer e Hugo se beijam. Lui toma uma decisão, e faz uma reunião com a banda. Lumiar avisa a Theo que a nova audiência foi marcada. Theo provoca Sol, Ben e Jenifer ao chegar para a audiência.

Capítulo 106 - Quinta-feira, 18 de maio

Jenifer é hostil com Theo. Guiga implora que Yuri a ajude a receber dinheiro por uma publicação. Rafa tenta ser solidário com Jenifer. Bela ajuda Guiga a gravar um vídeo dela com Yuri. Vini pede para conversar com Yuri. Clara tenta falar com Sol, que reage com hostilidade. Começa a audiência de paternidade de Jenifer. Theo pede para Clara assinar um novo contrato social. Ben revela a Sol que sabe o que Theo fez com ela no passado. Bia desabafa com Jenifer. Kate promove um encontro entre Rafa e Jenifer. Ben discute com Lumiar. Orfeu pede para Lumiar atender Geremias, um amigo de caráter duvidoso. Ben se aconselha com Mãe Ana. Theo se preocupa com Lumiar ao vê-la com Geremias. Vitinho arma em encontro com Maiara e Maraísa para animar Lui.

Capítulo 107 - Sexta-feira, 19 de maio

Maiara e Maraísa passam o dia na mansão de Lui. Theo ameaça Orfeu. Sol implora que Bruna não conte para Jenifer o que Theo fez com ela. Jenifer pede perdão a Sol. Ben conversa com Simas sobre Theo. Sol hostiliza Theo ao ver o empresário na sua casa. Jenifer questiona a mãe sobre seu relacionamento com Ben e Theo. Rafa não gosta quando o pai pede para ele ajudá-lo a se aproximar de Jeni. Ben se preocupa quando Jenifer avisa que Theo esteve em sua casa. Lui decide ir para o Retiro de Fábio e convida Sol para ir junto. Ben conversa com a procuradora Valéria sobre o caso de Emílio. Yuri entrega o dinheiro da publicação para Guiga. As contas de Guiga são liberadas. Ben encontra Valéria em um restaurante. Geremias sofre um atentado no bar de Orfeu.

Capítulo 108 - Sábado, 20 de maio

Lumiar e Geremias são alvejados por tiros. Valéria avisa a Ben sobre o atentado envolvendo Lumiar. Guiga se desespera ao perceber que foi roubada por Emílio e tenta falar com seu advogado. Ben chega ao bar de Orfeu e encontra Lumiar ferida. Geremias tenta dar um recado para Lumiar sobre as provas que tem, mas é levado para cirurgia. Yuri incentiva Guiga a denunciar Emílio. Theo se desespera ao saber do atentado sofrido por Lumiar. Orfeu impede Theo de agredi-lo. Lui se despede da banda e de Wilma. Jenifer se encontra com Tatá no bar de Simas. Rafa convida Ben para posar para ele. Um falso enfermeiro entra no quarto de Geremias. Vitinho recebe uma grande proposta para a banda. Lumiar é informada sobre o agravamento do estado de Geremias.