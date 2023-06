Vai na Fé: Dora faz seus últimos pedidos ao ver a doença evoluir

Nos próximos capítulos da novela Vai na Fé, Dora ficará ainda mais doente e comove com seus últimos pedidos em vida

Nos próximos capítulos da novela Vai na Fé, Dora (Claudia Ohana) vai ver a sua doença evoluir. Ela luta contra um câncer e a quimioterapia para de fazer efeito. Assim, ela entra nos cuidados paliativos e decide fazer seus últimos pedidos em vida.

Nas cenas, de acordo com o site Notícias da TV, Dora passa mal e é atendida pelos médicos, que informam que o tumor está em um estágio muito avançado. Então, ela começa a pensar no que ainda quer fazer na vida que lhe resta. Assim, ela faz dois pedidos especiais.

Em seu primeiro pedido, ela diz que quer um show de despedida e a família decide organizar um evento para ela no refúgio. O segundo pedido dela é para que Lui (José Loreto) e Lumiar (Carolina Dieckmann) façam as pazes. Porém, os dois vão se afastar ainda mais quando ele der um depoimento contra Theo (Emilio Dantas) no processo de abuso sexual.

As cenas vão ao ar a partir do capítulo de segunda-feira, 26.

Confira o resumo da novela Vai na Fé nos dias 23 a 24 de junho:

Capítulo 137 - Sexta-feira, 23 de junho

Theo discute com Sol e Ben. Neide se oferece como testemunha para Theo. Yuri se muda para o apart de Guiga. Eduardo não deixa Theo se aproximar de Jenifer. Clara se entristece com o sofrimento de Rafa. Guiga tenta seduzir Yuri. Sol entrega a Vitinho a carta que escreveu para Ben quando era jovem. Stuart Phillips responde ao vídeo de Érika, e Vitinho fica desconfiado. Kate surpreende Fred na frente de Rafa e Bela. Clara recebe uma nova proposta de trabalho. Jenifer se irrita com Eduardo por não tomar a iniciativa de beijá-la. Kate procura Clara.

Capítulo 138 - Sábado, 24 de junho

Kate implora para Clara deixar que ela volte a namorar Rafa. Guiga sofre por continuar mentindo para Yuri. Helena critica Clara por ofender Kate. Guiga seduz Yuri. Wilma conversa com Stuart. Sol canta a música feita por Vitinho, e Ben fica encantado. Guiga fala para Alice que vai contar a verdade para Yuri e sente um forte enjoo. Simas conta para Bia sobre Sabrina. A aula-show de Sol é exibida em um programa de TV. Ben pede Sol em namoro durante a transmissão do programa, e Theo e Lumiar reagem com despeito. Stuart chega à mansão e todos, menos Vitinho, comemoram. Lumiar prepara Theo para o julgamento. Sol se emociona durante o interrogatório de Ben.