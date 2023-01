Travessia: resumo da novela de 30 de janeiro a 4 de fevereiro

Nos próximos capítulos da novela Travessia, Guerra e Cidália sofrem um acidente no carro do empresário, que capota após uma explosão

Capítulo 97 - Segunda-feira, 30 de janeiro

Guida repreende Caíque por ter dito a Rudá que o filho é assexual. Helô comunica a Moretti e a Guerra que Oto confessou que foi o autor do hackeamento. Moretti e Guerra trocam socos na saída da delegacia. Chiara vê a notícia na internet com a foto de Guerra na casa de Moretti. A cigana revela a Brisa que o pior momento de sua vida chegará com um parente. Flora avisa a Brisa que Ari mandou a confissão de Oto para o Juiz, e que isso pode prejudicá-la no processo da guarda de Tonho. Pilar implanta uma escuta em um presente que dá a Creusa. Ari apresenta Brisa a Guerra.

Capítulo 98 - Terça-feira, 31 de janeiro

Guerra garante a Brisa que, caso ela convença Oto a aceitar seu acordo, Ari desistirá da guarda de Tonho. Guerra pede para Chiara se manter afastada de Moretti. Brisa reage quando Oto lhe avisa que não dará o depoimento proposto por Guerra. Brisa diz a Marineide que, se perder a guarda de Tonho, não perdoará Oto. Chiara fica sabendo que Guerra chamou Guida para jantar em sua casa. Brisa pede a Vandami para dizer a Oto que se vira sem o namorado. Oto diz a Vandami que não atenderá ao pedido de Brisa e que pagará o preço com o final do relacionamento.

Capítulo 99 - Quarta-feira, 1 de fevereiro

Guerra instrui Guida para responder às possíveis perguntas de Chiara sobre Débora. Tomada pelo desespero, Brisa oferece a Guerra para fazer o depoimento que o empresário havia proposto para Oto. Bia apresenta Nando e Ivan para Sara e Dante, considerando que um deles possa ser o filho de Débora. Brisa segue a orientação de Cidália e diz a Helô que ninguém ofereceu vantagem para ela dar seu depoimento. Gil vai ao encontro de uma moça que conheceu no aplicativo e acaba caindo um uma cilada. Oto procura Brisa depois que fica sabendo que a ex-namorada deu o depoimento.

Capítulo 100 - Quinta-feira, 2 de fevereiro

Oto e Brisa discutem. Talita se nega a dar dinheiro para Gil, sem saber que o ex-namorado está sendo ameaçado por bandidos. Pilar e Montez escutam Helô dizer a Creusa que a localização do cofre está com ela. Guida se disponibiliza a dar um depoimento que possa incriminar Moretti no hackeamento, a pedido de Guerra. Oto diz a Karina que voltará a Portugal. Guerra e Cidália sofrem um acidente no carro do empresário, que capota após uma explosão. Moretti reage à notícia do acidente de Guerra. Helô deduz que Guerra sofreu um atentado. Ari comunica a Chiara, Núbia e Dina que Guerra está muito mal.

Capítulo 101 - Sexta-feira, 3 de fevereiro

Dina repreende Ari por ter falado do estado de Guerra na presença de Chiara. Gil conta a Ari sobre o golpe que sofreu. Moretti nega quando Stenio pergunta ao cliente se ele teve alguma participação no acidente de Guerra. Leonor diz a Cotinha que Cidália não corre mais risco de morte. Ivan mente, dizendo a Dante e Sara que Guida desmarcou o encontro com ele. Dina aconselha Brisa a ir embora do hospital. Stenio afirma para Olívia e Laís que colocaram uma bomba no carro de Guerra. Ari se nega a cumprir o acordo que Guerra fez com Brisa e avisa à ex-mulher que não desistirá da guarda de Tonho. Talita e Lídia repreendem Ari por estar sentado na cadeira de Guerra. Flora avisa a Brisa que o Juiz deu a guarda de Tonho para Ari.

Capítulo 102 - Sábado, 4 de janeiro

Juliana avisa a Brisa que entrará com o pedido de reavaliação. Silene descobre que o Jorge Luís e Guerra são a mesma pessoa. Guida diz a Leonor que precisa localizar o irmão de Moretti. Laís diz a Stenio que o perito concluiu que colocaram uma bomba-relógio no carro do Guerra. Talita se nega a dar a chave da sala de Guerra a Ari. Silene aparece no hospital querendo saber notícias de Guerra, e Guida promete ajudá-la. Ari recebe uma ligação do hospital, informando que Cidália saiu da sedação, e não conta para ninguém. Pilar e Montez pensam em colocar um sonífero na bebida de Creusa no dia do plantão de Helô. Ari chega para falar com Cidália.