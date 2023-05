Travessia: Giovanna Antonelli compartilha bastidores de cenas de ação

Atriz Giovanna Antonelli revela como foram feitas as cenas importantes de ação da novela das nove da Globo

Nesta quinta-feira, 4, a atriz Giovanna Antonelli (47) decidiu usar suas redes sociais para mostrar para seus fãs como são os bastidores das cenas de ação da sua personagem, a delegada Helô, na novela das nove da TV Globo, Travessia. Em um vídeo, a famosa revela detalhes da policial perseguindo o personagem pedófilo de Claudio Tovar (78)

“Sim! É como se fosse uma grande orquestra! Cada cena, todos afinados, conectados, no mesmo ritmo e sintonia. E assim… é a magia da televisão. A palavra ‘gravando’ conecta uma linda e gigante equipe, que no fim das contas tá ali por um único e genuíno motivo , amor a arte!”, escreveu a atriz, na publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

A novela Travessia se encerra nesta sexta-feira, 5, sendo então substituída pela próxima produção da TV Globo, Terra e Paixão, que assume o horário das nove com atores de grande nome como Cauã Reymond, Gloria Pires e Tony Ramos, estreando na próxima segunda-feira, 8.

Os comentários da postagem de Giovanna foram inundados de internautas impressionados com os bastidores da novela. “É a coisa mais perfeita que já vi. Por favor, precisa de uma série da Delegada Helô na Netflix”, brincou uma página de fã clube da famosa. “Você é a maior que nós temos!”, exaltou uma outra pessoa. “Giovanna, você nasceu para ser a Helô, ninguém conseguiria transmitir tanta veracidade, que trabalho incrível, é de uma entrega surreal! Lendária”, exclamou uma terceira seguidora.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Antonelli (@giovannaantonelli)



Giovanna Antonelli encerra o contrato com a Globo

A atriz Giovanna Antonelli (46) deverá deixar a Globo após o fim da novela Travessia, trama das 9 da emissora carioca. De acordo com o colunista Lucas Pasin, do site UOL, ela não renovou o contrato fixo com a Globo. Inclusive, a artista estaria em conversa com um serviço de streaming para fazer uma novela para a plataforma online. A equipe de Antonelli contou que ela está no ar em Travessia com o contrato por obra certa e que ela está recebendo propostas de streamings, mas ainda não assinou nada.

No final de 2022, a atriz contou que queria dar uma pausa na carreira na TV após Travessia. “Depois de fazer novela durante a pandemia [se referindo à “Quanto Mais Vida, Melhor!”] e emendar com essa novela, que ainda temos um longo caminho a percorrer, quero uma pausa para poder me reciclar, me reinventar e começar tudo de novo. Ainda mais eu que faço milhões de outras coisas”, comentou a atriz à revista Quem. “Novela vai demorar um tempo para eu voltar a fazer de novo. Essa aí [“Travessia”] pra mim é uma grande despedida”, completou.