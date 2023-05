Travessia: Chiara toma decisão drástica em relação ao filho

Nos próximos capítulos da novela Travessia, Chiara toma decisão definitiva sobre seu futuro

Nos últimos capítulos da novela “Travessia“, das 21 da Globo, Chiara (Jade Picon) está grávida de Ari (Chay Suede) e até então, estava decidida a doar a criança logo após o seu nascimento. Porém, após descobrir toda a verdade sobre sua origem e saber finalmente que é filha de Débora (Grazi Massafera) e Moretti (Rodrigo Lombardi), a jovem decide deixar que Guerra (Humberto Martins) crie o seu filho.

Após passar um tempo na cadeia, Ari vai até a construtora e entrega para a jovem todas as folhas em branco. “Essa era a última folha que eu tinha assinada pelo teu pai. Só quero conhecer meu filho! Eu tenho esse direito”, pede ele.

Chiara trata o rapaz com muita frieza, mas não nega que ele conheça o filho. “Não vou fazer com você o que fizeram comigo… Você vai conhecer”, diz ela. A jovem liga para a secretária pelo interfone e pede: “Traz o Jorginho”. “É Jorge o nome dele?”, pergunta Ari.

“Jorge Luis Neto”, finaliza Chiara, mostrando que decidiu homenagear o seu pai na hora de batizar o bebê.

Saiba quem é o parente de sangue de Brisa

Nos últimos capítulos da novela Travessia, Brisa (Lucy Alves) vai descobrir quem é o seu tão esperando parente de sangue. E será esta descoberta que vai fazer com quem ela recupere a guarda de Tonho (Vicente Alvite).

Na história, Brisa descobriu que tem um parente de sangue ao conversar com uma cigana, mas a história estava muito misteriosa e sem respostas concretas. Tanto que ela passou por outros perrengues na vida nos últimos tempos. Inclusive, ela perdeu a guarda do filho, Tonho, quando o exame de DNA deu negativo para a maternidade em três vezes seguidas. Porém, o parente de sangue dela vai ser a chave para desvendar o mistério do exame negativo.

Nas cenas, Bia (Clara Buarque) vai revelar que existe uma possibilidade biológica para que o exame de DNA dê negativo. Ela explica para Brisa que o parente de sangue é uma irmã gêmea dela que não nasceu. A jovem, que é bióloga, conta que, durante a gestação, a mãe de Brisa deve ter engravidado de gêmeas. Porém, um dos fetos não desenvolveu e se fundiu com o outro feto, que era Brisa. Assim, ela ficou com dois DNAs.