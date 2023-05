Travessia: Saiba quem é o parente de sangue de Brisa

Na reta final da novela Travessia, o mistério sobre quem é o parente de sangue de Brisa será revelado. Saiba mais!

Nos últimos capítulos da novela Travessia, da Globo, Brisa (Lucy Alves) vai descobrir quem é o seu tão esperando parente de sangue. E será esta descoberta que vai fazer com quem ela recupere a guarda de Tonho (Vicente Alvite).

Na história, Brisa descobriu que tem um parente de sangue ao conversar com uma cigana, mas a história estava muito misteriosa e sem respostas concretas. Tanto que ela passou por outros perrengues na vida nos últimos tempos. Inclusive, ela perdeu a guarda do filho, Tonho, quando o exame de DNA deu negativo para a maternidade em três vezes seguidas. Porém, o parente de sangue dela vai ser a chave para desvendar o mistério do exame negativo.

Nas cenas, Bia (Clara Buarque) vai revelar que existe uma possibilidade biológica para que o exame de DNA dê negativo. Ela explica para Brisa que o parente de sangue é uma irmã gêmea dela que não nasceu. A jovem, que é bióloga, conta que, durante a gestação, a mãe de Brisa deve ter engravidado de gêmeas. Porém, um dos fetos não desenvolveu e se fundiu com o outro feto, que era Brisa. Assim, ela ficou com dois DNAs.

Bia conta que o caso é chamado de quimerismo, que é quando dois fetos se unem e se tornam um único bebê, mas os dois DNAs ficam naquele indivíduo. Isso explicaria o mistério para Brisa ter tido os exames negativos do filho, já que o menino teria herdado o DNA da gêmea que não sobreviveu.

O mistério será comprovado quando Brisa tiver outro filho. Ela está grávida de Oto (Romulo Estrela) e terá uma filha. No dia do parto, um funcionário da Justiça vai acompanhar o nascimento da criança e fará um novo exame de DNA, que também dará negativo para Brisa como mãe. Então, os médicos vão comprovar que ela é uma mulher quimera e tem dois DNAs.