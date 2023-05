Tony Ramos faz rara aparição com a esposa em festa de novela

Na noite da estreia de Terra e Paixão, Tony Ramos curte a companhia da esposa, Lidiane Barbosa, em festa com o elenco da novela

O ator Tony Ramos marcou presença na festa para celebrar a exibição do primeiro capítulo da novela Terra e Paixão, nova trama das 9 da Globo. Nesta segunda-feira, 8, o elenco da trama se reuniu em um restaurante no Rio de Janeiro para acompanhar a estreia da história de Walcyr Carrasco. Então, Ramos contou com a companhia especial de sua esposa, Lidiane Barbosa.

Discreto com a vida pessoal, ele faz raras aparições em público com a amada. Nesta noite, os dois apareceram abraçados no evento.

Tony Ramos e Lidiane Barbosa estão casados desde 1969. Eles tiveram dois filhos juntos, Rodrigo e Andréa. Recentemente, ela fez uma homenagem para o marido durante o programa Domingão com Huck, da Globo.

“Eu tenho o privilégio de viver com o Tony e com a carreira dele por mais de 50 anos. E nesse ano de 1969 foi muito importante para a gente. Aos 21 anos, o Tony viveu o Rubinho em Nino, o Italianinho. Eu e o Tony entrávamos na Igreja Nossa Senhora do Brasil em 1969. Naquele dia, todo mundo gravou, inclusive o Tony. Conclusão: o Tony chegou atrasado. Meu avô no carro falou assim: 'não se preocupa, vamos dar mais uma voltinha e o noivo já está chegando'. E foi isso que aconteceu”, disse ela na atração.

Logo depois, ela completou com uma declaração de amor. “Tô, você é uma pessoa muito especial, merece tudo que você conseguiu. Foi com muito esforço, mas a gente estava sempre junto. Eu te amo, fica com Deus”, afirmou.

Fotos: Webert Belicio / Agnews

Tony Ramos fala de sua fé no programa É De Casa

No programa É De Casa, Tony Ramos falou sobre a sua fé. Ele é católico e disse que fez um pedido para Deus quando enfrentou uma dificuldade financeira. Na época em que trabalhava na TV Tupi, ele tinha atraso salarial e sofria com a instabilidade. Assim, ele fez um pedido especial baseado em sua fé. “Momentos até materiais, de não estar recebendo direito na televisão que eu trabalhava, a saudosa e queria TV Tupi, chegava a quatro meses de atraso salarial. E eu fazia teatro à noite e dublava filmes para a televisão. E o salário não vinha, a gente ficava apavorado. Eu não fiz promessa, não fiz nada. Uma noite, eu falei: 'eu precisaria muito mudar esse meu ritmo de trabalho. Meu Deus, me aponte um caminho'. Você tem o direito de não acreditar, é um direito seu e do telespectador... Não deu 40 dias e eu recebi um telefonema de São Paulo de que a TV Globo queria conversar comigo. O resto é história... Eu não quero ser interpretado pelo telespectador de que 'porque ele falou eu vou acreditar'. Só acredite na fé quando a fé estiver de fato dentro de você. Fé é uma coisa tão bonita, tão forte, que não é definição”, declarou.