Tony Ramos aposta em sucesso de Terra e Paixão e elogia Walcyr Carrasco

Em entrevista à CARAS, Tony Ramos falou como tem ficado chocado os caminhos escolhidos para seu personagem em Terra e Paixão

Tony Ramos (74) está cheio de expectativas para a estreia de Terra e Paixão, nova novela das 21h da TV Globo. Segundo o ator, o texto de Walcyr Carrasco será um dos destaques da produção, que contará com uma trama que mistura ação, drama e muito romance.

Durante a festa de lançamento da novela, Tony apareceu ao lado de Gloria Pires para comentar os detalhes envolvendo o novo trabalho. Os dois conversaram com a CARAS Brasil e garantiram que a produção será um sucesso.

"A gente sempre conversa. Amor, paixão e suspense é o mandamento número um para uma boa novela", disse Tony, que viverá o empresário de sucesso Antônio La Selva.

"E tem muito humor também, o Walcyr ele dá umas apimentadinhas, ta muito gostoso. Eu tenho falado do quanto a gente lê os nossos capítulos e a gente vibra entre nós e vamos bolando histórias. Será que isso é isso? Será que isso aqui é o que a gente está pensando?", afirmou Gloria.

Vetarano em dramas icônicos da TV Globo, Tony confessou que se sentiu impressionado ao ver como Walcyr Carrasco tem conduzido a história do fazendeiro. "Ele nos surpreende", declarou.

"É o tipo da novela que você lê, e nós já somos acostumados a ler capítulos e roteiros há muitos anos, então a gente sabe... quando você acaba de ler um capítulo e fala: 'Meu Deus, e agora? Para onde vai esse homem?'", disse.

Uma curiosidade sobre a novela, é que Tony precisou passar um mês na região do Mato Grosso do Sul, onde foram gravadas as primeiras cenas de Terra e Paixão: "Eu já conhecia a região, fui lá há muito tempo. Para mim foi realmente muito prazeroso e fundamental para o personagem".

Em Terra e Paixão, Antônio La Selva será mostrado como o maior produtor rural da região de Nova Primavera, cidade fictícia onde a trama é ambientada. Ele será o responsável por travar embates com a mocinha Aline (Bárbara Reis), que sozinha tetará recomeçar a vida após o assassinato do marido.