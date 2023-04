Cauã Reymond faz reflexão sobre 'novo estilo' de galã: "Homens sempre choraram"

Em entrevista à CARAS, Cauã Reymond comentou sobre a mudança no perfil do galã de novela após anos de carreira

Prestes a estrear como protagonista de Terra e Paixão, nova trama das 21h da TV Globo, o ator Cauã Reymond (42) está disposto a emplacar mais um sucesso. Visto como um dos artistas mais populares da emissora, ele refletiu sobre as mudanças envolvendo o rótulo de 'galã de novela'.

Em coletiva de imprensa a qual a CARAS Brasil esteve presente, Cauã foi questionado sobre a sensibilidade dos protagonistas masculinos. Ele afirmou que o público tem aceitado mais ver homens mais sentimentais do que antes.

"A gente está lidando com o sentimento masculinos de um jeito muito mais tranquilo e isso é muito bom. Como a gente também está lidando com alguns sentimentos femininos de um jeito mais tranquilo. Então eu vejo uma mudança de aceitação como um todo e isso é uma coisa que eu admiro e gosto de me sentir participativo ", afirmou.

"Acho que os homens sempre choraram, mas acho que a gente vive um momento de aceitação de novos sentimentos e de frequentar um lugar de humanidade diferente de maior aceitação, compaixão e empatia", completou.

Apesar de ter uma resposta para o sucesso de galãs sensíveis, Cauã acredita que há décadas grandes atores têm tentado emplacar com esse perfil. "Eu acho que a gente vê homens que exploram seus sentimentos desde Marlon Brandon e James Dean, então não sei se concordo com isso", confessou.

Em Terra e Paixão, Cauã viverá o jovem Caio, filho do poderoso empresário Antônio La Selva. Rejeitado pelo pai e pela madrasta, ele se torna um homem dividido, mas capaz de grandes gestos de amor. Responsável por salvar a mocinha Aline enquanto sua propriedade é invadida, ele se apaixonará perdidamente pela moça.

Em tempo, o ator tem passado por um período delicado em sua vida pessoal. Na última semana Cauã anunciou sua separação da modelo Mariana Goldfarb, com quem vivia um relacionamento desde 2016.

Apesar da situação complicada, o global garantiu que não tem pensado muito na vida de solteiro e que tem usado sua energia apenas para a nova novela. "Não sei disso. Estou tão focado no trabalho. São 11 horas, seis dias por semana", declarou.