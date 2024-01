Tony Ramos abre detalhes sobre último capítulo de Terra e Paixão

Em participação no programa Mais Você, Tony Ramos e Gloria Pires comentaram sobre o futuro da novela Terra e Paixão e cenas secretas

Nesta sexta-feira, 19, os atores Tony Ramos e Gloria Pires participaram do Mais Você e falaram um pouco mais sobre o final de Terra e Paixão. O intérprete de Antônio La Selva justificou que nem ele sabe o que acontecerá no último capítulo, pois muitas cenas secretas foram gravadas e a produção da novela tem diferentes opções de finais para exibir.

O ator afirmou que o último capítulo está sendo editado nesta sexta, e toda a equipe de bastidores fica em contato com os autores para que os detalhes finais sejam decididos. Ele também explicou que outros atores gravaram cenas secretas, mas um não sabe sobre o trabalho do outro. "Eu soube no ar da revelação de Angelina (Inez Viana) e Gentil (Flavio Bauraqui)" - já que os dois guardam algum segredo sobre a morte de Agatha, interpretada pela atriz Eliane Giardini.

Tony Ramos continuou. "Ela [Inez Viana] estava também fazendo as cenas secretas. Tem uns cinco personagens cheios de cenas secretas, a gente não sabe o que vai dar. Cauã Reymond fez, Barbara Reis fez, Debora Ozório fez, Inez Viana. No mínimo oito companheiros fizeram cenas secretas. É uma boa aflição. Quero ver com calma. A gente ri depois, ou vai se surpreender".

Ele ainda disse que gravou quatro finais diferentes para seu personagem, mas não pode revelar nenhum deles. "Nesses quatro finais, qualquer coisa que eu fizer alguém vai comer meu fígado. São quatro opções e eles ainda não fecharam a edição final", explicou.

Gloria Pires também gravou cenas secretas e falou um pouco sobre a repercussão de sua personagem. "As pessoas adoram a personagem. A novela, o gênero, é uma coisa tão nossa, tão brasileira. Estamos habituados a ter essa companhia, a falar sobre isso. As pessoas tratam os temas da novela como se fossem reais. Sempre de forma amorosa comigo", contou.

Ela ainda fez uma reflexão sobre o quanto seus personagens lhe trouxeram lições para sua própria vida. "Muitas vezes as coisas vêm num personagem, e o seu contato com aquilo te transforma. Pra mim, nessa minha trajetória, tenho tido a sorte, o olhar, o merecimento de ter essas personagens que me trouxeram desafios. Tive que lidar com questões minhas, pessoais", concluiu.

Onde Tony Ramos conheceu sua esposa

Em entrevista à revista CARAS, o ator Tony Ramos abriu mais detalhes sobre seu relacionamento e rotina com Lidiane, com quem é casado há 54 anos.

“Lidiane é low profile, eu sou ‘lowzéssimo profile’. Então a gente se encontrou nisso”, adianta o artista, que está no ar com a novela Terra e Paixão, da TV Globo, interpretando o ricaço Antônio La Selva.

Tony e Lidiane se conheceram durante a escola e desde então não se desgrudaram. Os dois são pais de Andréa e Rodrigo. Apaixonado, o global não economizou nos elogios à amada e fez questão de exaltá-la por seu companheirismo ao longo de sua carreira.

"Ela tem um humor demolidor, é culta, bem informada, inteligente, é uma mulher que tem uma postura com a vida sem deslumbramentos, que sempre soube administrar minha carreira, sempre soube ouvir até maledicências que a carreira gera, mas tudo isso não adiantaria se não houvesse amor, afeto, respeito, carinho", conta.

Dono de uma carreira repleta de personagens de sucesso e alguns protagonistas, Tony já gravou cenas ousadas na televisão e no cinema. Sempre acompanhando tudo de perto, Lidiane não nega que o ciúmes já fez parte da vida do casal. “Tive logo assim que me casei e o Tony me deu uma bronca. Disse ‘vou criar minha família com essa profissão e com você ao meu lado, para de frescura’ (risos)”, recorda a primeira-dama.