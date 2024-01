Terra e Paixão: Casamento de Aline e Caio agita o penúltimo capítulo

No penúltimo capítulo da novela Terra e Paixão, Aline e Caio recebem os convidados para o casamento na igreja, mas Antônio tenta matar a noiva

O penúltimo capítulo da novela Terra e Paixão, da Globo, será exibido nesta quinta-feira, 18, e promete grandes emoções. Isso porque chega o dia do casamento de Aline (Bárbara Reis) e Caio (Cauã Reymond), mas nem tudo será tranquilo. Antônio (Tony Ramos) foge da cadeia e quer matar a noiva!

Nas cenas, Caio e Aline estão radiantes com o dia do casamento deles e decidem fazer duas cerimônias. Uma delas é no quarto do hospital onde Lucinda (Débora Falabella) está internada. Eles são muito amigos e eles decidem realizar uma benção na frente dela. Logo depois, eles vão até a igreja para o casamento oficial.

Lá, a noiva será levada até o altar por sua mãe, Jussara (Tatiana Tiburcio) e o momento será emocionante. Porém, a paz será interrompida. Isso porque Antônio fugiu da prisão e seu plano é matar Aline.

Com um disfarce, ele vai até a igreja. “Acabar com essa viúva dos infernos vai ser o maior prazer da minha vida”, diz ele, que vai causar uma grande confusão no casamento.

A novela Terra e Paixão chega ao fim na sexta-feira, 19, e será substituída pelo remake da novela Renascer, que estreia no dia 22 de janeiro.

Fotos: Globo/Léo Rosario

Despedida de Terra e Paixão

A novela Terra e Paixão está em seus capítulos finais, mas Débora Falabella já está falando em tom de saudade. A atriz publicou nesta quarta-feira, 10, um álbum com imagens de bastidores de gravações, ao lado de parte da equipe e do elenco, como Tatá Werneck, Jonathan Azevedo e Leandro Lima.

Na legenda da publicação, Débora não esconde o sentimento: 'Uma saudade já batendo aqui', escreveu. A atriz Kizi Vaz, intérprete de Nina na trama, comentou fazendo coro à legenda de Débora: "Muitas saudades", "Te amo mto! Mta saudade de vc!", escreveu Tatá. Fãs da atriz também lamentaram o fim de Terra e Paixão. "Vamos sentir falta" e "A saudade já está grande" foram alguns dos comentários feitos pelos seguidores dela.