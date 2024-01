Débora Falabella fotos ao lado de elenco de 'Terra e Paixão'

'Terra e Paixão' chega ao fim na próxima sexta-feira, 19; Débora Falabella compartilhou fotos ao lado de elenco e equipe em suas redes sociais

A novela Terra e Paixão está em seus capítulos finais, mas Débora Falabella já está falando em tom de saudade. A atriz publicou nesta quarta-feira, 10, um álbum com imagens de bastidores de gravações, ao lado de parte da equipe e do elenco, como Tatá Werneck, Jonathan Azevedo e Leandro Lima.

Na legenda da publicação, Débora não esconde o sentimento: 'Uma saudade já batendo aqui', escreveu. A atriz Kizi Vaz, intérprete de Nina na trama, comentou fazendo coro à legenda de Débora: "Muitas saudades", "Te amo mto! Mta saudade de vc!", escreveu Tatá. Fãs da atriz também lamentaram o fim de Terra e Paixão. "Vamos sentir falta" e "A saudade já está grande" foram alguns dos comentários feitos pelos seguidores dela.

Capítulo 213 - quarta-feira, 10 de janeiro

Irene se sente acuada diante da firmeza de Petra. O matador vende seu carro para Tadeu. Ramiro depõe na delegacia. Hélio assume interinamente o cargo de presidente da cooperativa até o retorno de Lucinda. Vinícius avisa a Iraê que recobrou a memória. Kelvin conta a Petra sobre todos os crimes cometidos por Irene e afirma que foi a mãe da agrônoma quem provocou a morte de Daniel. Irene e Antônio ficam assustados ao verem Vinícius entrando na audiência sobre as terras de Aline.

Capítulo 214 - quinta-feira, 11 de janeiro

Angelina passa para Marino o endereço da loja onde Irene costuma comprar suas joias. Antônio fica descontrolado com a confissão de Vinícius. Luigi é obrigado a contar o que viu na noite da morte de Agatha, depois que Anely não sustenta seu falso álibi. O joalheiro revela a Silva que a pulseira achada no local do crime de Agatha foi vendida para Irene. O Juiz dá ganho de causa a Aline. Jurecê tem uma visão e diz que a guerra de Aline ainda não terminou. Marino estranha quando Graça lhe conta que Irene esteve na casa de Gentil. Petra revela a Caio que foi Irene quem sabotou o carro e acabou ocasionando a morte de Daniel.

Capítulo 215 - sexta-feira, 12 de janeiro

Caio fica horrorizado com a revelação de Petra, que relata ainda todos os crimes da mãe. A médica avisa a Marino que, mesmo estando em coma, Lucinda será transferida para um quarto. Marino desconfia de que Irene tenha plantado a arma na casa de Gentil. Antônio fica em choque ao saber dos crimes de Irene contados por Caio e Petra. Antônio expulsa Irene e diz que não quer mais vê-la. Marino manda fazer um retrato falado do matador. Caio e Petra denunciam os crimes cometidos por Irene para a polícia. Luigi escuta Natercinho dizer a Anely que sente que a esposa gosta do italiano. Graça se depara com Irene abraçada a Danielzinho.

Capítulo 216 - sábado, 13 de janeiro

Graça se apavora com a insistência de Irene em levar Danielzinho. Marino liberta Gentil e explica que Irene plantou a arma do crime em sua casa. Jonatas ajuda a namorada a se livrar de Irene e aconselha Graça a ir para sua casa com o filho. Marino lembra a Silva e Magalhães que o médico legista detectou uma substância letal no corpo de Agatha. Luigi resolve deixar a casa de Antônio e voltar para a pousada. Petra pergunta a Hélio se o fato de Irene ter tirado a vida de Agatha os impedirá de ficarem juntos. Irene se disfarça com novas vestimentas e acessórios. Irene observa Vinícius e Iraê no rio.