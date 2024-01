Renascer: saiba qual é a história da nova novela das 9 da Globo

Com estreia na semana que vem, Renascer é a nova novela das 9 da Globo. O remake é uma adaptação da obra de Benedito Ruy Barbosa. Conheça a trama

Renascer, a nova novela das 9 da TV Globo, estreia no dia 22 de janeiro. Que tal conhecer mais sobre a história da trama? Confira aqui tudo o que você precisa saber para acompanhar a novela desde a primeira cena.

Dividida em duas fases, Renascer é um remake de uma das produções mais aclamadas da emissora e conta com uma trama capaz de prender o telespectador do início ao fim. Fazendo história em 1993, a obra de Benedito Ruy Barbosa será recontada a partir da adaptação de seu neto, Bruno Luperi.

No primeiro teaser divulgado, é possível identificar uma das cenas mais marcantes da primeira fase. Em meio a vastidão das plantações de cacau, o protagonista José Inocêncio (Humberto Carrão/Marcos Palmeira), que se encontra sem posses e sozinho no mundo, finca seu destino aos pés de um Jequitibá. E tendo a natureza como testemunha, entre lendas e mistérios – ele renasce - e estabelece um pacto que o acompanhará em toda a trajetória.

Renascer também conta com a direção artística de Gustavo Fernández, direção geral de Pedro Peregrino e direção de Alexandre Macedo, Walter Carvalho, Ricardo França e Mariana Betti. A produção é de Betina Paulon e Bruna Ferreira e a direção de gênero de José Luiz Villamarim.

A história da novela

Após o pacto com Jequitibá, o personagem José Inocêncio fica conhecido como uma figura mítica ao se tornar o fazendeiro mais bem-sucedido da região, devido ao seu bom trabalho como produtor de cacau. Ainda jovem, ele e Maria Santa (Duda Santos) se apaixonam e juntos geram quatro filhos: José Augusto (Renan Monteiro), José Bento (Marcello Melo Jr), José Venâncio (Rodrigo Simas) e o caçula, João Pedro (Juan Paiva), o único que não teve a oportunidade de conviver com a mãe, que morre em seu parto. A fatalidade gera forte revolta em José Inocêncio, que culpa o caçula pela morte de sua amada.

A indiferença e a mágoa marcam a relação entre o protagonista e João Pedro. Além disso, anos mais tarde, a chegada de Mariana (Theresa Fonseca) colocará a relação de ambos novamente à prova, já que pai e filho se apaixonam pela mesma mulher.

Primeira fase de Renascer

A história começa no início dos anos 1990 na região cacaueira de Ilhéus, no Sul da Bahia. O encantamento pela árvore é tão forte que o forasteiro não percebe a aproximação de jagunços. Sem pertences, ele traz apenas uma garrafa de vidro com um diabinho em seu interior. A figura, no entanto, não é notada pelos homens contratados pelo coronel Firmino (Enrique Diaz), que o acusam de invadir aquelas terras. Como punição, Zé Inocêncio é abandonado para morrer.

José Inocêncio (Humberto Carrão) na primeira fase de Renascer. Reprodução: Globo/Fábio Rocha

Tudo muda após a aparição de um anjo: o mascate Rachid (Gabriel Sater/Almir Sater), resposável por salvá-lo de muitas tocaias que ele irá enfrentar ao longo de sua jornada. O episódio não deixa apenas cicatrizes pelo corpo. Ao sobreviver, ele ganha a fama de ‘homem que tem o corpo fechado para morte’.

José Inocêncio cruza seu caminho com diversas pessoas que farão a diferença para ele. Cândida (Maria Fernanda Cândido) é uma delas. Viúva de um fazendeiro da região, ela se depara com o jovem Inocêncio muito ferido em sua fazenda sem fazer ideia da identidade do rapaz e o ajuda. Após retornar a consciência, o jovem faz uma proposta a Cândida e anuncia que está disposto a ficar com a fazenda para torná-la novamente produtiva. A viúva então entrega a fazenda para José Inocêncio e segue rumo a paradeiro desconhecido.

A capacidade de conquistar admiradores e o respeito por onde passa é mais um dos dons do protagonista, como é no caso de Deocleciano (Adanilo/Jackson Antunes), seu fiel escudeiro e confidente. Além de ser um dos primeiros funcionários na fazenda Jequitibá-Rei, ele o ajuda a construir seu império ainda na primeira fase da novela. Ao lado de sua mulher Morena (Uiliana Lima /Ana Cecilia Costa), Deocleciano ainda será padrinho de João Pedro (Juan Paiva), o filho caçula de José Inocêncio, que terá todo o acolhimento do casal desde o nascimento.

Por outro lado, os inimigos de José Inocêncio também existem. De olho nas terras que pertenciam a Cândida, Belarmino (Antonio Calloni) e Firmino (Enrique Diaz), coronéis que dominam a região pelo poder e violência, não estão dispostos a dividir o espaço e a venda do cacau com ele. Belarmino enriqueceu nos tempos áureos do cacau, mas com o avanço da vassoura-de-bruxa nas roças, vê seu patrimônio desmoronar. Ao tentar se livrar de seu maior desafeto armando uma tocaia, a vingança surge de forma inesperada.

José Inocêncio arremata as terras de Belarmino, mas isso traz consequências. A neta dele, Mariana (Theresa Fonseca), aparece para tentar retomar o que pertencia ao avô.

O amor surge em sua vida quando ele e Maria Santa (Duda Santos) se veem pela primeira vez. Santinha, como também é conhecida, vive sob as rédeas do pai, Venâncio (Fabio Lago), capataz do Coronel Belarmino, e da submissão da mãe Quitéria (Belize Pombal).

Quitéria (Belize Pombal), Maria Santa (Duda Santos) e Venâncio (Fabio Lago). Reprodução: Globo/Fábio Rocha

A partir do primeiro encontro do casal, a vida de Santinha mudará completamente. Inocente e sem a experiência com relacionamentos anteriores, Maria Santa acreditará que engravidou depois de beijar o ‘coronelzinho’. O mal-entendido gera uma reviravolta quando ela é abandonada pelos pais na porta da ‘casa das damas’, de propriedade de Jacutinga (Juliana Paes).

Além de se tornar uma segunda mãe para a jovem, Jacutinga atuará ainda como cupido no romance de Maria Santa e José Inocêncio promovendo o casamento deles em sua própria casa e com as bençãos de Padre Santo (Chico Diaz).

A segunda fase de Renascer

35 anos após José Inocêncio (Humberto Carrão) fincar seu facão aos pés do Jequitibá Rei, ele se encontra como um fazendeiro bem-sucedido. José Inocêncio (Marcos Palmeira) prosperou nos negócios, mas estagnou na sua vida pessoal. Desde a morte de Maria Santa (Duda Santos), ele se fechou para a vida e há muito tempo desconhece a alegria de viver.

José Inocêncio (Marcos Palmeira) na segunda fase de Renascer. Reprodução: Globo/ Fábio Rocha

Dos quatro filhos, João Pedro (Juan Paiva), o caçula, é o único que nunca saiu da fazenda nem tem formação profissional. Os demais foram estudar na capital e se formaram ‘doutores’ às custas do dinheiro do pai.

João Pedro (Juan Paiva), porém, tem seu talento na produção do cacau. É um conhecedor daquelas terras e herdou o talento do pai com o manejo do fruto, algo que faz de forma muito competente. O trauma causado pela morte de Maria Santa (Duda Santos) ainda é intenso para o coronel.

A situação começa a mudar quando João Pedro conhece Mariana (Theresa Fonseca), a jovem misteriosa recém-chegada a casa de Jacutinga (Juliana Paes). O encantamento é imediato e ele logo propõe de levá-la para a fazenda de seu pai, o que ela mais desejava. Mariana é neta de coronel Belarmino (Antonio Calloni) e de dona Nena (Quitéria Kelly), que a criou com base no ódio que acumulou por ter perdido as terras da família para José Inocêncio. A chegada de Mariana dará início a mais um conflito entre pai e filho, que se apaixonam pela mesma pessoa. Ela então seduz José Inocêncio, que oficializa a união com a jovem.

Se a presença de Mariana (Theresa Fonseca) é novidade na vida dos Inocêncio, a rivalidade com o coronel Egídio Coutinho (Vladimir Brichta) atravessa gerações. Egídio é o filho único de Firmino (Enrique Diaz) e herdou do pai o dom para negociar as produções de outros fazendeiros da região como atravessador. O coronel vive com sua mulher Iolanda, mais conhecida por todos como Dona Patroa (Camila Morgado), a qual sofre com suas grosserias e infidelidade.

Quais são as novidades da nova versão?

Em entrevista, o diretor artístico Gustavo Fernández apontou as príncipais diferenças que a nova versão possui. "A grande diferença da dessa nova versão de ‘Renascer’ tem a ver com as mudanças profundas que aconteceram na região cacaueira nessas três décadas. Na primeira versão em 1993, a região ainda era de grande produção de cacau e a produção caiu profundamente. E agora 31 anos depois, a região está começando a vislumbrar uma retomada econômica voltada, não só para a quantidade do cacau, mas para a qualidade e isso só pode ser feito com a preocupação ecológica. E essa é a grande mudança que influencia nos personagens. A discussão da agrofloresta está na própria essência de José Inocêncio que é um ser um pouco místico na relação dele com a natureza, então acho que a grande mudança é esse novo cenário da região cacaueira.".

As renovações tecnologicas também estarão presentes em Renascer. O remake contará com imagem em 4k e som imersivo. Enquanto a primeira versão foi gravada com câmeras analógicas com resolução máxima de 720x480 pixels, as câmeras atuais possuem 3840x2160 pixels de resolução, trazendo mais nitidez ao telespectador.

Outro grande novidade é animação em 3D do cramulhão. O personagem, que na versão atual é representado por um boneco dentro de uma garrafa ganhará “vida” em alguns momentos devido o uso de computação gráfica.