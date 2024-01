Autor quer honrar avô com Renascer e diz não temer críticas: 'Nosso trabalho é provocar'

Em coletiva de imprensa da qual a CARAS Brasil participou, Bruno Luperi falou sobre Renascer e citou comentários do público com Pantanal

Trazer clássicos de volta aos tempos atuais não é uma tarefa simples. Mesmo já tendo obtido sucesso uma vez, ao escrever o remake de Pantanal, o autor Bruno Luperi ressalta que seu papel é sagrado, e que quer honrar a obra de seu avô, Benedito Ruy Barbosa, com a nova versão de Renascer.

Luperi assegura que, com o remake de Renascer, não tem a intenção de recriar ou adaptar o clássico dos anos 1990 . Para ele, seu papel é mexer em um clássico da teledramaturgia brasileira, como um técnico de um time de futebol, e sem temer críticas.

"Nosso trabalho não é ser amado. Sou amado pela minha família, busco afeto em outros lugares, aqui eu quero ser um bom autor", diz, em coletiva de imprensa da qual a CARAS Brasil participou. "Me xingue, assista a novela, nosso trabalho é provocar. Ninguém quer ser maior do que ninguém."

O autor diz que com Pantanal, exibida em 2022, atraiu os olhares do público, bem como as críticas na web. Segundo ele, os comentários vinham por não ter alterado determinado detalhe na trama ou até mesmo por ter trazido alguma adaptação. Para Renascer, ele pretende repetir a dose.

"Minha função é fazer parecer que eu não fiz nada. Muita coisa foi transformada para parecer o mesmo em Pantanal e agora espero o mesmo. Não estou aqui para reinventar a roda", afirma. Luperi ainda diz que respeita o trabalho do avô, e que reconhece que foram essas histórias que o permitiram ter uma vida próspera.

Apesar disso, ele também trará alguns toques para a trama. O autor diz que a personagem Buba, por exemplo, será apresentada para o público como uma mulher trans. Na primeira versão, ela era uma jovem intersexo, que passou por uma cirurgia decisiva, tornando-se mulher.

"Trazer a Buba para esse novo espaço abre margem para discutir patriarcado, machismo, esse desejo dos homens de querer formar filhos que sejam varões, machos. Essa agenda de gênero é plural hoje em dia, quero trazer novos temas para trazer esse frescor. Espero que essa versão instigue as pessoas a assistirem a primeira versão."

Escrito por Luperi, o remake de Renascer tem estreia prevista para 22 de janeiro na Globo, substituindo a novela das 21h, Terra e Paixão. O elenco conta com grandes nomes como Juliana Paes, Humberto Carrão, Juan Paiva e Marcos Palmeira.

CONFIRA CURIOSIDADES SOBRE A NOVELA RENASCER: