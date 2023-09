Remake de Renascer ganha novos rumores; veja lista de atores cotados

Mel Maia e Larissa Manoela são nomes que surgiram na lista de atrizes cotadas para estar no remake da novela Renascer

Aposta da TV Globo para o próximo ano, a novela Renascer já tem causado o maior burburinho nos bastidores da emissora carioca. O elenco da produção, por exemplo, tem sido estudado nos mínimos detalhes e grandes atores já estão sendo cotados.

Conforme informações do site Notícias da TV, o nome da atriz Mel Maia chegou a ser avaliado, mas logo em seguida foi cortado da lista. Apesar de ser cotada para interpretar uma personagem jovem, foi entendido que sua pouca idade poderia ser um problema.

Mel foi convidada para interpretar Mariana, personagem que atua diretamente com José Inocêncio, papel que será interpretado por Marcos Palmeira. Os dois vivem um romance tórrido e protagonizam um série de cenas de sexo ao longo da novela.

Por conta do grande número de cenas quentes, a TV Globo entendeu que este não seria o papel ideal para Mel, que recentemente completou 19 anos. Enquanto Marcos, está com 60 anos.

Agora, a emissora segue em busca de uma atriz que imprima um visual jovem, mas com uma idade mais avançada. Um exemplo claro disso é Camila Queiroz, que aos 22 anos protagonizou Verdades Secretas, mas que interpretava uma jovem de 17 anos.

QUEM JÁ FOI COTADO PARA RENASCER?

Além de Mel Maia, nomes como Clara Moneke, Alice Wegmann e Larissa Manoela já foram contadas para assumir o mesmo papel que, na primeira versão de Renascer, foi interpretado por Adriana Esteves.

Ainda segundo o Notícias da TV, Alice recusou o convite por já estar comprometida com as gravações da 2ª e 3ª temporada da série Rensga Hits. Já Clara, tem sido avaliada com ressalvas positivas, visto que a Globo tem se interessado em mostrar cada vez mais representatividade na novela.

Leia também: Antonio Fagundes fala sobre participação em remake de Renascer: 'Se o salário for bom'

Depois das altas críticas que a emissora sofreu com Segundo Sol, que tinha poucos atores negros na trama, a Globo tem se preocupado cada vez mais com a diversidade de artistas em suas produções.

Vale destacar que outros nomes como Sophie Charlotte, Dira Paes e Irandhir Santos, Fábio Assunção e Juliana Paes também já apareceram nas listas que acabaram surgindo nos últimos meses.