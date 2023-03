Antonio Fagundes fala sobre participação em remake de Renascer: 'Se o salário for bom'

Antonio Fagundes ainda elogiou a atualidade de O Rei do Gado em estreia da peça A Herança

Antonio Fagundes (77), um grande veterano da atuação, já esteve em novelas de muito sucesso ao longo de sua carreira. No ar com a reprise de O Rei do Gado, ele falou sobre uma possível participação na releitura de Renascer, trama da Globo que foi ao ar em 1993 e agora está sendo reescrita por Bruno Luperi, neto de Benedito Ruy Barbosa.

Em conversa com a CARAS Brasil, durante a estreia VIP da peça A Herança, estrelada por seu filho, BrunoFagundes, e o ator Reynaldo Gianecchini, ele elogiou a trama e abriu o jogo sobre uma possível participação. "Sempre topo, se a proposta e o salário forem bons. É uma novela belíssima, e o texto também. Com certeza se fizerem [o remake] será um enorme sucesso."

A primeira versão da novela teve gravações em Ilhéus, Itabuna e Barro Preto, cidades do sul da Bahia. Segundo o site Notícias da TV, a produção deve começar a ser gravada no início do segundo semestre, para ir ao ar após Terra e Paixão, próxima novela de Walcyr Carrasco, que substituirá Travessia em maio.

A trama conta a história de José Inocêncio (Fagundes) um rico fazendeiro de cacau na Bahia. Ao chegar à região onde passará sua vida, ele finca um facão em um jequitibá, e o gesto passa a ser o símbolo da sua coragem. Então ele se casa e se torna pai de quatro filhos, e, no nascimento do caçula, perde sua esposa, o que o faz desenvolver um relacionamento de ódio pelo próprio filho.

ANTONIO FAGUNDES ELOGIA SUCESSO DA REPRISE DE O REI DO GADO

O ator também celebrou o sucesso da reprise de O Rei do Gado, clássico que também protagonizou. "Toda vez que passar vai ser sucesso. Foi um momento da televisão brasileira, uma coisa que talvez a gente não tenha percebido tanto na época, apesar dela ter feito sucesso também. Mas, eu tenho a impressão de que o sucesso dela é maior hoje do que na época."

"As pessoas agora perceberam coisas que não tinham percebido. A atualidade desse texto ainda mostra duas coisas: O Benedito estava a frente de seu tempo, e que infelizmente a gente não muda", completou ele, elogiando o escritor Benedito Ruy Barbosa que já escreveu sucessos como Pantanal, Meu Pedacinho de Chão, Velho Chico e Cabocla.