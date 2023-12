Atriz de Renascer sofreu acidente durante filmagens de novela: 'Fui queimada'

Atriz que vai viver Mariana no remake de Renascer revelou acidente nos bastidores da novela

Theresa Fonseca, que vive a personagem Mariana no remake de Renascer, enfrentou um acidente nos bastidores das filmagens da novela. No último domingo, 3, durante apresentação da trama na CCXP 23, a atriz revelou que foi queimada por uma água-viva durante a gravação de uma cena e entregou relação familiar com a novela.

"As gravações estão especiais. Eu fui queimada por uma água-viva no meio da cena e eu não senti, de tão especial que estava. Só fui sentir no dia seguinte", compartilhou a intérprete de Mariana em Renascer.

Apesar de não ter nascido na época de exibição da novela, Theresa Fonseca explicou a importância que carrega para reviver a trama por meio das raízes herdadas pela família. "A gente está fazendo com muito carinho, acho que essa novela tem tudo para conquistar o coração das pessoas, como na primeira versão. Eu não era nascida, mas era a novela favorita da minha família. Tenho grande responsabilidade".

Além de Theresa Fonseca , quem também esteve presente no evento para falar sobre o remake de Renascer foi Antonio Calloni, que vive Belarmino na trama. "Coronel Belarmino é o antagonista do José Inocêncio [Marcos Palmeira]. É um vilão mais descansado. Ele não costuma se exaltar tanto, eventualmente se exalta, mas quando tem algum obstáculo pela frente, ele tenta eliminar. É um personagem delicioso, muito importante na trama".

O ator de Renascer aproveitou o momento para homenagear José Wilker, que interpretou o mesmo personagem na primeira versão da novela. "Eu queria pedir uma salva de palmas para o José Wilker. Ele merece. Está sendo uma honra fazer essa novela com este elenco fantástico, com certeza vocês vão gostar". O remake de Renascer deve estrear em janeiro de 2024 na Globo.