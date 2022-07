Todas as Garotas em Mim: resumo da novela de 18 a 22 de julho

Nos próximos capítulos de Todas as Garotas em MIm, Em conversa com Alessandro, Giane tenta acobertar o erro de Gustavo

CARAS Digital Publicado em 18/07/2022, às 09h46

EPISÓDIO 30 - SEG,18/07

Rute sofre com o trágico destino de seu marido, Malom. Amanda faz questão de cuidar de Júlio, enquanto ele pensa estar se dando bem na entrevista de emprego. Verônica tem um embate com Leonardo. Mirela fica surpresa com a revelação das imagens que faltavam.

EPISÓDIO 31 - TER,19/07

Mirela acaba se decepcionando ao dar um flagra em Gustavo. O rapaz é desmascarado diante de Mirela e Erick. Ísis anuncia a punição que foi dada a Gustavo. Mirela fica desapontada com os amigos. Prestes a conseguir o novo emprego, o passado de Júlio acaba o prejudicando. Rodrigo e Sabrina têm um encontro inesperado. Mirela acaba tendo uma conversa definitiva com Gustavo.

EPISÓDIO 32 - QUA,20/07

Henri questiona sobre a edição das gravações a uma pessoa misteriosa. Voltando a contar a história de Rute para Mirela, Ísis ressalta o momento em que a camponesa recorre a Deus. Rute e Orfa decidem partir com Noemi. Balaque se despede da filha. Rute e Noemi passam por apuros no deserto.

EPISÓDIO 33 - QUI, 21/07

Em conversa com Alessandro, Giane tenta acobertar o erro de Gustavo. Bertha elogia a Mirela por sua difícil decisão. Júlio se mostra satisfeito com o apoio de Amanda. Erick faz um convite à Mirela. Gustavo e seus amigos recebem uma punição que os fazem se sentirem humilhados. Mirela é vítima de um perfil fake nas redes sociais.

EPISÓDIO 34 - SEX,22/07

Carla tem um impasse com Giane. Júlio reprova o novo visual de Melissa. Durante a história contada por Ísis à Mirela, Noemi e Rute chegam em Belém. Elas são surpreendidas com a recepção do sobrinho de Elimeleque. Noemi se decepciona com as revelações do passado de seu falecido marido. Rute sofre grave acusação, mas é defendida por Boaz. Ela fica mexida ao conhecer o rapaz.