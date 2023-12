Terra e Paixão: Veja as fotos de como será o casamento de Lucinda e Marino

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Lucinda e Marino vão se casar em uma cerimônia ao ar livre e com direito a diversão antes da chegada ao altar

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, da Globo, Lucinda (Débora Falabella) e Marino (Leandro Lima) vão se casar! Os dois vão dizer o tão esperando ‘sim' em um casamento ao ar livre.

Para já deixar os telespectadores na expectativa para a grande cena, a Globo divulgou as primeiras fotos da cerimônia. O casamento de Lucinda e Marino vai acontecer na fazenda de Natercinho (Daniel Rocha). O noivo vai esperar sua noiva ansioso no altar, mas a noiva vai enfrentar um perrengue para chegar até o local do casamento.

Anely (Tata Werneck) será a responsável por guiar o carro com a noiva até o local do casamento, mas ela se perde e se depara com vários animais na pista. Com isso, todos ficam desesperados com o atraso de Lucinda. Enquanto isso, o pai de Natercinho encontra o carro com a noiva perdido e resolve dar uma carona para todos.

Assim, a noiva chega ao local do casamento na caçamba de uma caminhonete em uma entrada divertida. Logo depois, eles trocam as juras de amor em uma cena encantadora.

Fotos: Globo/Léo Rosario

Terra e Paixão: Lucinda vai entrar em coma

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, da Globo, Lucinda (Débora Falabella) ficará em coma. Ela será alvo de um atentado e será baleada com gravidade.

Nas cenas, de acordo com o site Notícias da TV, Antônio (Tony Ramos) arma um atentado contra Lucinda. Tudo acontece após o Marino (Leandro Lima) prender o fazendeiro ricaço por causa do sequestro de Aline (Bárbara Reis). Antônio está por trás do sequestro da jovem e sua identidade é revelada em toda a imprensa. Com isso, Marino prende o vilão, que não fica preso por muito tempo.

Ao sair da cadeia, La Selva contrata um matador para se livrar de Lucinda. O matador vai dar um tiro na cabeça de Lucinda, que é levada às presas ao hospital e fica em coma. A previsão é que Lucinda se recupere.