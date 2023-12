Terra e Paixão: Lucinda entra em coma. Saiba o que acontece

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, da Globo, a personagem Lucinda será levada às pressas ao hospital e fica em coma

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, da Globo, Lucinda (Débora Falabella) ficará em coma. Ela será alvo de um atentado e será baleada com gravidade.

Nas cenas, de acordo com o site Notícias da TV, Antônio (Tony Ramos) arma um atentado contra Lucinda. Tudo acontece após o Marino (Leandro Lima) prender o fazendeiro ricaço por causa do sequestro de Aline (Bárbara Reis). Antônio está por trás do sequestro da jovem e sua identidade é revelada em toda a imprensa. Com isso, Marino prende o vilão, que não fica preso por muito tempo.

Ao sair da cadeia, La Selva contrata um matador para se livrar de Lucinda. O matador vai dar um tiro na cabeça de Lucinda, que é levada às presas ao hospital e fica em coma. A previsão é que Lucinda se recupere.

Bastidores da cena do beijo de Kelmiro

O ator Diego Martins agitou as redes sociais nesta quarta-feira, 13, ao compartilhar um vídeo de como foi gravar a cena tão esperada do beijo dos personagens Kelvin e Ramiro (Amaury Lorenzo) na novela Terra e Paixão, da Globo. A cena foi ao ar na noite de terça-feira, 12, e encantou os telespectadores. Agora, ele revelou a emoção da equipe no set de gravação.

No vídeo, Diego exibiu o clima no camarim de empolgação com a gravação do beijo de Kelmiro, o ensaio com a equipe de direção e também a reação dos atores após a cena ser feita. Inclusive, eles contaram que os dois beijam bem.

Nos comentários do post, os fãs demonstraram a torcida pelo casal de personagens. “Os donos da novela, o casal protagonista”, escreveu um seguidor. “Os dois afirmando que o outro beija bem, pois se beijem mais”, declarou outro. “Todo mundo emocionado, que momento lindo”, escreveu mais um.