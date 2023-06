Terra e Paixão: Saiba como será o resgate do filho de Aline

Nos próximos capítulos de Terra e Paixão, Caio entra em ação para resgatar o filho de Aline do cativeiro

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, da Globo, Caio (Cauã Reymond) será o responsável por salvar o filho de Aline (Bárbara Reis), o pequeno João (Matheus Assis). Ele vai descobrir onde o menino está escondido e terá uma briga com Ramiro (Amaury Lorenzo).

Nas cenas, Caio está seguindo Ramiro há um tempo para descobrir se ele está envolvido no sequestro de João. Um dia, ele consegue descobrir o caminho para o cativeiro e enfrenta o capanga de Antônio (Tony Ramos). Os dois brigam fisicamente e Caio se dá bem. Ele ainda diz que não vai denunciar o capataz porque não quer mais problemas com seu pai.

Então, Caio pega João e o leva de volta para os braços da mãe. Aline fica radiante ao reencontrar o filho. Jonatas (Paulo Lessa) estará por perto e dirá que eles precisam denunciar tudo para o delegado, mas Caio e Aline o impedem.

Grata pelo resgate do filho, Aline vai agradecer Caio e até surgirá um clima de romance entre eles. Porém, ela se afasta e diz que eles são apenas amigos. As cenas vão ao ar a partir desta sexta-feira (16).

Confira o resumo dos próximos capítulos de Terra e Paixão:

Capítulo 35 - Sexta-feira, 16 de junho

Caio declara seu amor a Aline. Ajudados por Luana, Luigi e Anely convencem Zezinho a sabotar um bolo para Berenice dormir. Antônio obriga Luigi a assinar um pré-contrato de casamento com Petra. Mara resolve voltar para casa e resgatar seu casamento. Yandara aceita o convite de Franco para sair. Berenice come o bolo e adormece. Luigi consegue resgatar o colar de Gladys. Kelvin avisa a Luigi que sabe que ele pegou o colar no quarto de Berenice. Antônio pergunta a Irene o que ela deseja em troca das provas contra ele.

Capítulo 36 - Sábado, 17 de junho

Luigi devolve o colar para Gladys. Enzo avisa a Tadeu que colocou uma câmera escondida no quarto de Anely. Antônio manda Ramiro sumir com Breno. Aline e Daniel encontram um corpo no rio. Berenice faz uma reunião com os funcionários do bar para saber quem roubou seu colar. Marino comunica a Aline e Jonatas que o corpo achado no rio é de Breno. Antônio diz a Daniel que está disposto a escolher o filho como seu sucessor, com a condição de que ele esteja casado. Daniel comunica a Antônio que está apaixonado por outra mulher.