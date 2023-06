Terra e Paixão: resumo da novela de 12 a 17 de junho

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Aline e Daniel encontram um corpo no rio

Capítulo 31 - Segunda-feira, 12 de junho

Antônio nega que tenha raptado o filho de Aline. Aline pede ajuda a Daniel para encontrar seu filho. Ademir diz a Irene que sabe que ela não lhe quer por perto porque ele conhece o passado da cunhada. Jurecê oferece proteção a Yandara. Graça contrata Yandara para ajudar na loja. Irene garante a Daniel que Antônio não tem a ver com o sumiço de João. Kelvin avisa a Luigi que o italiano terá que roubar o colar de Berenice. Enzo conta a Tadeu que foi ameaçado por Odilon. Kelvin esconde Ramiro em seu quarto. Caio pergunta a Kelvin onde está o filho de Aline.

Capítulo 32 - Terça-feira, 13 de junho

Berenice esconde Ramiro em seu quarto. Irene alerta a Antônio que o sumiço do filho de Aline pode se transformar em um escândalo. Berenice flagra Kelvin mexendo em sua caixa de joias. Luigi pede ajuda a Anely para reaver o colar de Gladys. Aline avisa a Jonatas que decidiu negociar a água com Antônio, em troca de seu filho, após conselho de Silvério. Berenice esconde sua caixa de joias. Marino aluga um quarto na pousada para ficar perto de Lucinda. Caio invade o local onde João está como refém.

Capítulo 33 - Quarta-feira, 14 de junho

Caio leva João para casa e pede a Aline para não denunciar seu pai à polícia. Anely distrai as pessoas do bar enquanto Luigi vai ao quarto de Berenice à procura do colar. Berenice flagra Luigi em seu quarto. Kelvin sugere que Ramiro use a carta que está em seu poder para tirar dinheiro de Irene. Graça comunica a Irene que está grávida, fazendo a sogra acreditar que o filho é de Daniel. Tadeu exige que Enzo pegue o laptop de Anely. Ramiro diz a Irene que está com a carta que pode obrigar Antônio a fazer o que ela quiser.

Capítulo 34 - Quinta-feira, 15 de junho

Irene pede a Ramiro para ler a carta que Aline escreveu, acusando Antônio de ter matado seu marido. Aline convida Caio para um jantar de agradecimento. Nina avisa a Jonatas que Antônio procurou Lucas, pedindo para o irmão quebrar as máquinas de Aline. Irene negocia a carta com Ramiro e avisa ao capanga para manter segredo. Anely pega o celular de Enzo ao saber que o técnico gravou sua dança no bar. Luigi consegue capturar a senha de Enzo e apagar todas as fotos e vídeos. Gladys diz a Graça que ninguém pode saber que a família está ficando sem dinheiro. Antônio comunica a Luigi que o italiano se casará com Petra. Irene diz a Daniel que o filho deverá esquecer Aline, em prol da sucessão.

Capítulo 35 - Sexta-feira, 16 de junho

Caio declara seu amor a Aline. Ajudados por Luana, Luigi e Anely convencem Zezinho a sabotar um bolo para Berenice dormir. Antônio obriga Luigi a assinar um pré-contrato de casamento com Petra. Mara resolve voltar para casa e resgatar seu casamento. Yandara aceita o convite de Franco para sair. Berenice come o bolo e adormece. Luigi consegue resgatar o colar de Gladys. Kelvin avisa a Luigi que sabe que ele pegou o colar no quarto de Berenice. Antônio pergunta a Irene o que ela deseja em troca das provas contra ele.

Capítulo 36 - Sábado, 17 de junho

Luigi devolve o colar para Gladys. Enzo avisa a Tadeu que colocou uma câmera escondida no quarto de Anely. Antônio manda Ramiro sumir com Breno. Aline e Daniel encontram um corpo no rio. Berenice faz uma reunião com os funcionários do bar para saber quem roubou seu colar. Marino comunica a Aline e Jonatas que o corpo achado no rio é de Breno. Antônio diz a Daniel que está disposto a escolher o filho como seu sucessor, com a condição de que ele esteja casado. Daniel comunica a Antônio que está apaixonado por outra mulher.