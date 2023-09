Terra e Paixão: Saiba como será a morte trágica de Nice

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Nice será morta após pressionar personagem poderosa na história. Saiba como será!

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, os telespectadores vão se despedir da personagem Nice (Alexandra Richter). Ela vai morrer de forma trágica e seu corpo será encontrado de forma inesperada. Saiba como será!

Na trama, de acordo com a Coluna Play, do Jornal O Globo, Nice vai pressionar Irene (Gloria Pires) por causa da repercussão do sequestro de Agatha (Eliane Giardini). Porém, ela vai se dar mal. Em uma noite, Nice será encontrada sem vida em seu carro.

Kelvin (Diego Martins) e Ramiro (Amaury Lorenzo) vão ouvir a buzina do carro de Nice e vão até para ver o que está acontecendo. Quando chegam no veículo, eles se deparam com a cabeça de Nice pressionando a buzina do carro. Ao verificar, Ramiro percebe que Nice está morta e que levou um tiro.

Confira o resumo da novela Terra e Paixão para o período de 12 a 16 de setembro:

Capítulo 110 - Terça-feira, 12 de setembro

Marino cede a contragosto ao pedido de Agatha para não assumir o filho. Andrade fica arrasado por Antônio não ter aceitado seu pedido de emprego. Gentil fica nervoso quando Jonatas pergunta sobre o dinheiro que o pai havia economizado. Marino fala com alguém ao celular, dizendo que não aceitará mais ameaças. Agatha se nega a devolver para Jonatas o dinheiro que Gentil lhe deu, e discute com o filho. Petra não aceita a presença de Luigi. Aline aceita o pedido de casamento de Caio.

Capítulo 111 - Quarta-feira, 13 de setembro

Caio sonha com Jurecê dizendo que ele e Aline correm perigo. Gladys alerta Graça sobre Marino não chegar perto da filha. Jurecê alerta Caio sobre as dificuldades que ele e Aline enfrentarão. Sidney mexe no carro de Ernesto a mando de alguém. O carro de Ernesto explode com ele dentro, e Dalva fica ferida. Gladys consegue um emprego de carregador para Andrade na transportadora de Mara. Vinícius avisa a Irene que Aline autorizou a primeira fase da pesquisa nas terras. Há uma passagem de tempo. A gravidez de Graça está avançada, e ela sente contrações. Marino participa do nascimento de seu filho.

Capítulo 112 - Quinta-feira, 14 de setembro

Antônio estranha a presença de Marino no hospital. Seguindo o plano de Irene, Miguel sugere que Aline arrume um sócio para bancar as despesas da segunda fase da pesquisa de suas terras. Angelina repara que o filho de Graça tem um sinal de nascença atrás da orelha. Marino concorda em ficar distante do filho, sem aceitar a tentativa de suborno de Tadeu. Caio diz a Aline que avaliará uma forma de conseguir o dinheiro da segunda fase da pesquisa. Ademir e Flor se casam. Silvério entrega um relatório a Irene sobre o passado de Agatha e a existência de um filho que mora na Europa. Antônio dança com Agatha na festa de casamento de Ademir.

Capítulo 113 - Sexta-feira, 15 de setembro

Irene flagra Antônio com Agatha. Marino mente para Lucinda, dizendo que não é pai do filho de Graça. Irene mostra a Antônio o relatório sobre Agatha, tentando convencer o marido de que ele está sendo enganado pela mãe de Caio. Jonatas tenta alertar Gentil sobre o caráter duvidoso de Agatha. Andrade assume o lugar do motorista do caminhão ao notar que ele está sem condições de dirigir. Irene se preocupa com o silêncio de Antônio. Antônio pergunta a Agatha se ela voltou a enganá-lo de novo. Marino avisa a Caio que Dalva acordou do coma. Dalva fica apavorada ao ver Sidney ao lado de sua cama, disfarçado de enfermeiro.

Capítulo 114 - Sábado, 16 de setembro

Sidney ameaça Dalva. Antônio diz a Agatha que não sabe mais se acredita na ex-mulher. Dalva acusa Jonatas de ter mandado Ernesto sabotar os freios do carro em que Daniel morreu. Andrade conta a Mara sobre a atitude do motorista. Irene solicita um empréstimo para Franco e pede discrição ao gerente do banco. Tadeu pede um vestido de festa emprestado a Yandara da boutique de Graça e pede segredo à vendedora. Aline deixa Caio furioso ao defender Jonatas. Anely sai com Tadeu e Luigi segue os dois. Aline convence Caio de que Jonatas é inocente. Antônio ameaça Jonatas, e Agatha defende o filho.