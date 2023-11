Terra e Paixão: resumo da novela de 30 de outubro a 4 de novembro

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Emmy oferece a Agatha o vídeo e as fotos que comprovam que Irene tem um caso com Vinícius

Capítulo 151 - Segunda-feira, 30 de outubro

Jurecê e Raoni seguem o matador, mas perdem o criminoso de vista. Vinícius acusa Irene de traição. Anely conta para Emengarda as histórias da cidade. Lucinda segue o conselho de Marino e resolve não ir ao evento de comemoração a Antônio. Aline comemora o resultado da audiência no bar com os amigos. Silvério pede ajuda a Andrade para estar presente na comemoração de Antônio, mesmo sabendo que o cliente comete todos os tipos de crimes. Jurecê tem a visão de Aline e do matador, e alerta Caio. O matador mira Aline no momento em que ela dança na pista do bar.

Capítulo 152 - Terça-feira, 31 de outubro

Jonatas protege Aline e acaba atingido pelo matador em seu lugar. Kelvin se recorda do momento em que ouviu a conversa de Antônio com Ramiro. Aline diz a Agatha que o tiro que Jonatas levou foi encomendado por Antônio para ela. O médico avisa que o estado de saúde de Jonatas é grave. Aline interrompe o discurso de Antônio, acusando o homenageado de assassino. Caio retira Aline do palco, protegendo-a de Ramiro. Anely observa a preocupação que Hélio tem com Agatha. Graça se preocupa ao saber que Jonatas está entre a vida e a morte. Luana nota o nervosismo de Kelvin. Antônio se faz de vítima e diz a todos que Aline ameaçou matá-lo.

Capítulo 153 - Quarta-feira, 1 de novembro

Aline conta a Jussara que Jonatas corre risco de morte. Graça visita Jonatas no hospital. Aline sofre ao terminar de vez com Caio. E ele ressalta que não irá mais implorar por seu amor. Kelvin alerta Ramiro para a possibilidade de o capanga ser preso. Agatha avisa a Hélio que Anely desconfia dos dois. Irene sugere a Antônio que eles usem a ameaça pública de Aline a seu favor. Marino diz a Lucinda que a única maneira de ficar em paz com sua consciência é prendendo Antônio. O médico avisa à família de Jonatas que o rapaz pode ficar com sequelas do atentado. Emmy descobre o caso de Irene com Vinícius e faz registros do casal. Caio comunica a Antônio que provará que o pai mandou matar Aline.

Capítulo 154 - Quinta-feira, 2 de novembro

Ramiro garante a Antônio que o matador contratado não sabe que o patrão foi o mandante do crime. Gentil avisa a Jonatas que deseja vingá-lo. Aline diz a Caio que talvez Jonatas não possa mais andar. Anely conta a Luigi sobre sua suspeita de que Hélio possa ser filho de Agatha. Antônio se surpreende com a agressividade de Agatha, que o acusa de assassino. Marta consente que Petra volte para casa. Andrade convence Gladys a montar o curso noturno. Aline diz a Gentil que quer ajudar Jonatas a tocar a plantação das terras dele.

Capítulo 155 - Sexta-feira, 3 de novembro

Aline rejeita a arma dada por Gentil. Irene ameaça Emmy. Agatha comenta com Angelina que Antônio estava com dificuldade de respirar. Antônio comunica a Irene que Luigi será seu sucessor. Luigi comenta com Emmy que desconfia de que Antônio esteja escondendo uma doença. Aline avisa a Caio que o amor entre eles só será possível se o namorado confrontar Antônio. Aline tenta tranquilizar Jonatas depois que o amigo fica sabendo que pode ficar sem andar. Lucinda aceita o pedido de casamento de Marino. Aline é impedida por Ramiro de entrar em suas terras. Emmy se assusta ao ver Agatha na pousada, e diz a Luigi que a mãe de Caio é muito perigosa. Antônio avisa a Aline que ele conseguiu uma liminar anulando a audiência, e que as terras não são mais da professora.

Capítulo 156 - Sábado, 4 de novembro

Graça teme a insistência de Irene em querer ficar com Danielzinho em troca de dinheiro. Tadeu desvia dinheiro da cooperativa com a ajuda de Enzo. Emmy conta a Luigi e Anely que Agatha assassinou várias detentas enquanto esteve na prisão. Gentil tenta animar Jonatas. Marino explica a Caio que, até acontecer outra audiência, Antônio está impedido de fazer a extração de diamantes. Irene chora no túmulo de Daniel. Agatha avisa a Irene que destruirá a família La Selva. Hélio visita Petra na clínica. Emmy rouba os dólares de Anely. Gentil aceita a ajuda de Caio depois que ele promete se posicionar contra o pai. Emmy oferece a Agatha o vídeo e as fotos que comprovam que Irene tem um caso com Vinícius.