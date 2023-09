Terra e Paixão: Petra reconhece possível abusador. Saiba quem é!

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Petra tenta matar o homem que teria abusado dela na infância

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, da Globo, Petra (Debora Ozório) vai viver um momento marcante ao ficar frente a frente com o homem que possivelmente abusou dela na infância. Após ter o seu segredo revelado para toda a família, a jovem vai tentar matar o homem que teria feito mal para ela no passado.

Nas cenas, Petra vive novos dias de abalo psicológico desde que sua família descobriu que ela foi vítima de abuso sexual na infância. Porém, ela ainda não revelou a identidade do homem que lhe fez mal. Agora, a possível identidade dele virá à tona de forma repentina.

De acordo com a Coluna Play, do Jornal O Globo, o pai de Franco (Gil Coelho), Rodolfo (Eduardo Lago), vai voltar para a cidade depois de uma longa temporada na Europa. Com o retorno dele, Antônio (Tony Ramos) convida o amigo para um jantar em sua mansão. Durante o evento, Petra não estará na sala com a família porque terá tomado remédios para dormir.

Em certo momento, Petra acordar e vai até a sala. Lá, ela se depara com Rodolfo e diz que foi ele quem abusou dela na infância. Inclusive, ela pega uma arma e aponta para o homem.

Confira o resumo da novela Terra e Paixão para o período de 11 a 16 de setembro:

Capítulo 109 - Segunda-feira, 11 de setembro

Irene se sente ofendida com a desconfiança de Antônio. Marino fica surpreso com a rapidez com que o alvará de soltura de Ernesto foi emitido. Caio comenta com Aline que desconfia de Irene como a responsável pela morte de Daniel. Ernesto decide fugir com Dalva. Antônio diz à Agatha que nunca deixou de amá-la. Jonatas avisa a Graça que decidiu desfazer o trato para separar Aline e Caio. Irene escuta Antônio dizer a Angelina que se encontrou com Agatha. Agatha diz a alguém pelo celular que só quer o dinheiro de Antônio. Mara nega emprego a Andrade. Irene pede a Silvério que investigue o passado de Agatha. Graça reage quando Marino lhe diz que decidiu assumir a paternidade do filho.

Capítulo 110 - Terça-feira, 12 de setembro

Marino cede a contragosto ao pedido de Agatha para não assumir o filho. Andrade fica arrasado por Antônio não ter aceitado seu pedido de emprego. Gentil fica nervoso quando Jonatas pergunta sobre o dinheiro que o pai havia economizado. Marino fala com alguém ao celular, dizendo que não aceitará mais ameaças. Agatha se nega a devolver para Jonatas o dinheiro que Gentil lhe deu, e discute com o filho. Petra não aceita a presença de Luigi. Aline aceita o pedido de casamento de Caio.

Capítulo 111 - Quarta-feira, 13 de setembro

Caio sonha com Jurecê dizendo que ele e Aline correm perigo. Gladys alerta Graça sobre Marino não chegar perto da filha. Jurecê alerta Caio sobre as dificuldades que ele e Aline enfrentarão. Sidney mexe no carro de Ernesto a mando de alguém. O carro de Ernesto explode com ele dentro, e Dalva fica ferida. Gladys consegue um emprego de carregador para Andrade na transportadora de Mara. Vinícius avisa a Irene que Aline autorizou a primeira fase da pesquisa nas terras. Há uma passagem de tempo. A gravidez de Graça está avançada, e ela sente contrações. Marino participa do nascimento de seu filho.

Capítulo 112 - Quinta-feira, 14 de setembro

Antônio estranha a presença de Marino no hospital. Seguindo o plano de Irene, Miguel sugere que Aline arrume um sócio para bancar as despesas da segunda fase da pesquisa de suas terras. Angelina repara que o filho de Graça tem um sinal de nascença atrás da orelha. Marino concorda em ficar distante do filho, sem aceitar a tentativa de suborno de Tadeu. Caio diz a Aline que avaliará uma forma de conseguir o dinheiro da segunda fase da pesquisa. Ademir e Flor se casam. Silvério entrega um relatório a Irene sobre o passado de Agatha e a existência de um filho que mora na Europa. Antônio dança com Agatha na festa de casamento de Ademir.

Capítulo 113 - Sexta-feira, 15 de setembro

Irene flagra Antônio com Agatha. Marino mente para Lucinda, dizendo que não é pai do filho de Graça. Irene mostra a Antônio o relatório sobre Agatha, tentando convencer o marido de que ele está sendo enganado pela mãe de Caio. Jonatas tenta alertar Gentil sobre o caráter duvidoso de Agatha. Andrade assume o lugar do motorista do caminhão ao notar que ele está sem condições de dirigir. Irene se preocupa com o silêncio de Antônio. Antônio pergunta a Agatha se ela voltou a enganá-lo de novo. Marino avisa a Caio que Dalva acordou do coma. Dalva fica apavorada ao ver Sidney ao lado de sua cama, disfarçado de enfermeiro.

Capítulo 114 - Sábado, 16 de setembro

Sidney ameaça Dalva. Antônio diz a Agatha que não sabe mais se acredita na ex-mulher. Dalva acusa Jonatas de ter mandado Ernesto sabotar os freios do carro em que Daniel morreu. Andrade conta a Mara sobre a atitude do motorista. Irene solicita um empréstimo para Franco e pede discrição ao gerente do banco. Tadeu pede um vestido de festa emprestado a Yandara da boutique de Graça e pede segredo à vendedora. Aline deixa Caio furioso ao defender Jonatas. Anely sai com Tadeu e Luigi segue os dois. Aline convence Caio de que Jonatas é inocente. Antônio ameaça Jonatas, e Agatha defende o filho.