Terra e Paixão: Irene fica em choque com segredo de Antônio

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Irene descobre segredo do marido, Antônio, para querer as terras de Aline

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, da Globo, Irene (Gloria Pires) vai descobrir o verdadeiro motivo do interesse do marido, Antônio (Tony Ramos), nas terras de Aline (Barbara Reis). Ele vai abrir o jogo com a esposa e revelar um segredo sobre o seu negócio de fazendeiro.

Nas cenas, Irene conversa com Antônio e pergunta se ele não está exagerando em sua fixação pelas terras de Aline. Porém, ele rebate e diz que seu patrimônio está em jogo e que tem um grande motivo para querer as terras vizinhas.

Então, Antônio decide revelar para a esposa o motivo do seu desejo de comprar as terras de Aline. Ele diz que a água de sua fazenda está acabando e podem ficar sem água para a irrigação das plantações. Em choque com a relação, Irene entende os motivos do marido, que quer as terras por qualquer preço.

O fazendeiro confirma e diz que tem um plano para colocar as mãos na escritura da terra. Ele diz que espera que Aline seja presa pela morte da jornalista e não consiga pagar suas dívidas com o banco. Assim, ele pode comprar a terra em um leilão.

Confira o resumo da novela Terra e Paixão no período de 1 a 3 de junho:

Capítulo 22 - Quinta-feira, 1 de junho

Marino expulsa Caio da delegacia. Tadeu pede a Enzo que descubra um meio de ter acesso ao laptop de Anely. Tadeu tranca a escola para Gladys, sem saber que Luigi está escondido na sala da esposa. Angelina dá notícias de Cândida a Berenice. Durante consulta de Caio com Jurecê, o Xamã tem a visão do rosto de Lucinda e orienta Caio a como tirar Aline da cadeia. Graça desconfia da reação de Daniel ao saber da prisão de Aline e confirma com Irene que o rapaz é apaixonado por ela. Daniel visita Aline na cadeia. Lucinda diz a seu padrinho Juiz que precisa de ajuda.

Capítulo 23 - Sexta-feira, 2 de junho

O Juiz assina o habeas corpus e a ordem de soltura de Aline. Daniel comenta com Irene que acha precipitado o casamento de Petra com Luigi. Antônio não gosta de ver Caio abraçado a Aline. Rodrigo afirma a Antônio que o texto escrito por Cândida sobre seus desejos tem validade. Kelvin diz a Luana que não viu o texto de Cândida. Berenice se apropria dos negócios de Cândida. Aline diz a Caio que não o ama. Tadeu ameaça despedir Luigi se o italiano não pegar o laptop de Anely. Ruan confessa a Aline que mentiu em seu depoimento a mando de Antônio.

Capítulo 24 - Sábado, 3 de junho

Aline manda Ruan dizer ao irmão de Isabel que mentiu no depoimento. Luigi sugere que Anely retire de seu laptop tudo o que possa comprometê-la. Aline pede para Ruan investigar o motivo do interesse de Antônio por sua água. Angelina conta a Daniel que talvez Graça não esteja grávida. Jonatas aceita o convite de Nina para sair. Daniel não revela a Caio o nome da mulher por quem está apaixonado. Aline avisa a Daniel que Petra sumiu. Graça tenta convencer Aline de que o relacionamento dela com Daniel pode prejudicar a vida do noivo. Tadeu pede a Gladys para usar o colar que deu à mulher no jantar de noivado de Petra. Kelvin dá a Ramiro os papéis escritos por Cândida para o capanga de Antônio guardar. Aline diz a Daniel que é melhor eles se separarem.