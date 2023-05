Terra e Paixão: resumo da novela de 29 de maio a 3 de junho

Nos próximos capitulos da novela Terra e Paixão, Aline diz a Caio que não o ama

Capítulo 19 - Segunda-feira, 29 de maio

Antônio não admite estar roubando água das terras de Aline. Marino insinua a Aline que a professora é suspeita da morte de Isabel. Caio aconselha Aline a ir à delegacia acompanhada de Rodrigo. Caio diz a Antônio que sabe que o pai é o responsável pela morte de Isabel. Breno acusa Aline de ter matado sua irmã. Kelvin e Luana escutam a conversa de Cândida com Ademir. Cândida pede a Ademir que seja testemunha do testamento que fará. Caio diz a Antônio que está disposto a testemunhar contra o pai. Antônio afirma a Irene que usará o crime para atingir Aline.

Capítulo 20 - Terça-feira, 30 de maio

Antônio revela a Irene que tem interesse na água das terras de Aline. Graça aconselha Tadeu a presentear Gladys com uma joia. Enzo sugere que Tadeu ofereça uma visita técnica na pousada de Lucinda. Andrade avisa a Anely que o técnico irá avaliar os computadores da pousada. Antônio manda Ruan dizer ao delegado que viu Aline ameaçando Isabel. Lucinda combina com Odilon de fazer um jantar especial para ele pedir Anely em casamento. Tadeu consegue emprego para Luigi na cooperativa. Cândida entrega uma caixa para Caio usar contra Irene. Graça diz a Irene que tem certeza que Daniel gosta de outra. Ruan diz a Marino que ouviu Aline ameaçar Isabel de morte.

Capítulo 21 - Quarta-feira, 31 de maio

Marino avisa a Antônio que não tem medo do fazendeiro e o ameaça. Ramiro sugere que Kelvin desapareça com os papéis deixados por Cândida. Mara reclama do marido com Menah. Daniel garante a Irene que não se casará com Graça. Marino dá voz de prisão a Aline. Daniel estranha que a barriga de Graça não esteja crescendo. Silvério garante a Antônio que o Juiz prometeu protelar o pedido de habeas corpus para Aline. Menah leva Jussara e João para sua casa. Caio ameaça Marino, caso o delegado não solte Aline.

Capítulo 22 - Quinta-feira, 1 de junho

Marino expulsa Caio da delegacia. Tadeu pede a Enzo que descubra um meio de ter acesso ao laptop de Anely. Tadeu tranca a escola para Gladys, sem saber que Luigi está escondido na sala da esposa. Angelina dá notícias de Cândida a Berenice. Durante consulta de Caio com Jurecê, o Xamã tem a visão do rosto de Lucinda e orienta Caio a como tirar Aline da cadeia. Graça desconfia da reação de Daniel ao saber da prisão de Aline e confirma com Irene que o rapaz é apaixonado por ela. Daniel visita Aline na cadeia. Lucinda diz a seu padrinho Juiz que precisa de ajuda.

Capítulo 23 - Sexta-feira, 2 de junho

O Juiz assina o habeas corpus e a ordem de soltura de Aline. Daniel comenta com Irene que acha precipitado o casamento de Petra com Luigi. Antônio não gosta de ver Caio abraçado a Aline. Rodrigo afirma a Antônio que o texto escrito por Cândida sobre seus desejos tem validade. Kelvin diz a Luana que não viu o texto de Cândida. Berenice se apropria dos negócios de Cândida. Aline diz a Caio que não o ama. Tadeu ameaça despedir Luigi se o italiano não pegar o laptop de Anely. Ruan confessa a Aline que mentiu em seu depoimento a mando de Antônio.

Capítulo 24 - Sábado, 3 de junho

Aline manda Ruan dizer ao irmão de Isabel que mentiu no depoimento. Luigi sugere que Anely retire de seu laptop tudo o que possa comprometê-la. Aline pede para Ruan investigar o motivo do interesse de Antônio por sua água. Angelina conta a Daniel que talvez Graça não esteja grávida. Jonatas aceita o convite de Nina para sair. Daniel não revela a Caio o nome da mulher por quem está apaixonado. Aline avisa a Daniel que Petra sumiu. Graça tenta convencer Aline de que o relacionamento dela com Daniel pode prejudicar a vida do noivo. Tadeu pede a Gladys para usar o colar que deu à mulher no jantar de noivado de Petra. Kelvin dá a Ramiro os papéis escritos por Cândida para o capanga de Antônio guardar. Aline diz a Daniel que é melhor eles se separarem.