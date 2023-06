Terra e Paixão: Andrade bate em Lucinda. Saiba como será a cena

Nos próximos capítulos de Terra e Paixão, Andrade fica com ciúme de Lucinda e toma atitude radical contra a esposa

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, da Globo, Andrade (Ângelo Antônio) vai dar uma surra em Lucinda (Débora Falabella). Ele terá uma crise de ciúme e vai deixar a esposa toda machucada em uma sequência impressionante.

Nas cenas, de acordo com a colunista Carla Bittencourt, do site Notícias da TV, Lucinda vai sair para um almoço com Jonatas (Paulo Lessa) e Andrade verá a cena. Depois de beber, ele vai perder a cabeça e vai agredir a esposa. Em casa, ela explicará que foi apenas um almoço de amigos e que Nina (Kizy Vaz) também estava presente, mas ele não acreditará.

Lucinda diz que ele está misturando as coisas e ele a acusa de tentar humilhá-lo. Então, ele dá um soco no rosto dela. Logo depois, ela aparece toda machucada e mancando. Luigi (Rainer Cadete) vê o estado de Lucinda e tenta ajudá-la a ir para o hospital, mas ela se recusa e decide ficar em casa.

Confira o resumo da novela Terra e Paixão de 2 e 3 de junho:

Capítulo 23 - Sexta-feira, 2 de junho

O Juiz assina o habeas corpus e a ordem de soltura de Aline. Daniel comenta com Irene que acha precipitado o casamento de Petra com Luigi. Antônio não gosta de ver Caio abraçado a Aline. Rodrigo afirma a Antônio que o texto escrito por Cândida sobre seus desejos tem validade. Kelvin diz a Luana que não viu o texto de Cândida. Berenice se apropria dos negócios de Cândida. Aline diz a Caio que não o ama. Tadeu ameaça despedir Luigi se o italiano não pegar o laptop de Anely. Ruan confessa a Aline que mentiu em seu depoimento a mando de Antônio.

Capítulo 24 - Sábado, 3 de junho

Aline manda Ruan dizer ao irmão de Isabel que mentiu no depoimento. Luigi sugere que Anely retire de seu laptop tudo o que possa comprometê-la. Aline pede para Ruan investigar o motivo do interesse de Antônio por sua água. Angelina conta a Daniel que talvez Graça não esteja grávida. Jonatas aceita o convite de Nina para sair. Daniel não revela a Caio o nome da mulher por quem está apaixonado. Aline avisa a Daniel que Petra sumiu. Graça tenta convencer Aline de que o relacionamento dela com Daniel pode prejudicar a vida do noivo. Tadeu pede a Gladys para usar o colar que deu à mulher no jantar de noivado de Petra. Kelvin dá a Ramiro os papéis escritos por Cândida para o capanga de Antônio guardar. Aline diz a Daniel que é melhor eles se separarem.