Terra e Paixão: Aline debocha de Antônio em momento difícil. Saiba como!

Vingança?! Na novela Terra e Paixão, Aline encara Antônio na cadeia e debocha do seu grande rival: 'Não sabe a alegria que eu sinto'

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, da Globo, Aline (Bárbara Reis) vai se vingar de Antônio La Selva (Tony Ramos) com muito deboche. Ela vai fazer uma visita para ele na cadeia e vai dizer tudo o que deseja para o fazendeiro.

Nas cenas, de acordo com a coluna Play, do Jornal O Globo, Antônio será preso após uma armação de Gentil (Flavio Bauraqui), que vai plantar um quilo de droga em um dos caminhões do fazendeiro. Então, a polícia vai levar La Selva para a prisão. Logo depois, Aline decide visitar o rival para debochar dele.

Aline consegue ir até a cela de Antônio e diz que ele devia estar preso há muito tempo, desde a morte do seu marido. Então, o vilão rebate e diz que não cometeu nenhum crime e está ali por uma injustiça. “Então a injustiça fez justiça. Não sabe a alegria que eu sinto de te ver aqui”, diz a jovem.

Por sua vez, Antônio rebate: “Hoje você ri, amanhã vai chorar”. Ao ouvir isso, ela questiona se ele está fazendo uma ameaça e ele só diz que o mundo dá voltas.

Terra e Paixão: Agatha vai reaparecer

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, da Globo, Ágatha vai voltar! De acordo com a coluna Play, do Jornal O Globo, a equipe da novela já decidiu que a mãe de Caio (Cauã Reymond) vai reaparecer na história. Inclusive, a produção da novela convidou uma atriz, que ainda não foi revelada, para interpretar Ágatha mais velha.

Até o momento, os personagens da trama acreditam que Ágatha (Bianca Bin) morreu no parto de Caio. Porém, eles precisaram abrir o caixão dela e viram que não tinha nenhum corpo lá. O mistério está no ar e todos se questionam sobre o que aconteceu com o corpo de Ágatha, mas a mulher pode reaparecer em breve.

Além disso, a coluna Play informou que a Globo fez uma pesquisa com os telespectadores e decobriu quais são os personagens queridinhos do público, sendo eles: Antônio (Tony Ramos), Irene (Gloria Pires), Anely (Tatá Werneck) e Luigi (Rainer Cadete).