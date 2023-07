Terra e Paixão: Tá viva?! Mãe de Caio vai reaparecer na história, diz jornal

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, os telespectadores vão mergulhar no mistério sobre a falsa morte de Ágatha, a mãe de Caio

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, da Globo, Ágatha vai voltar ! De acordo com a coluna Play, do Jornal O Globo, a equipe da novela já decidiu que a mãe de Caio (Cauã Reymond) vai reaparecer na história. Inclusive, a produção da novela convidou uma atriz, que ainda não foi revelada, para interpretar Ágatha mais velha.

Até o momento, os personagens da trama acreditam que Ágatha (Bianca Bin) morreu no parto de Caio. Porém, eles precisaram abrir o caixão dela e viram que não tinha nenhum corpo lá. O mistério está no ar e todos se questionam sobre o que aconteceu com o corpo de Ágatha, mas a mulher pode reaparecer em breve .

Além disso, a coluna Play informou que a Globo fez uma pesquisa com os telespectadores e decobriu quais são os personagens queridinhos do público, sendo eles: Antônio (Tony Ramos), Irene (Gloria Pires), Anely (Tatá Werneck) e Luigi (Rainer Cadete).

Por enquanto, a personagem Ágatha ainda não aparece nos resumos dos próximos capítulos de Terra e Paixão e o autor Walcyr Carrasco também não deu spoilers sobre as próximas reviravoltas.

Confira o resumo da novela Terra e Paixão no período de 11 a 15 de julho:

Capítulo 56 - Terça-feira, 11 de julho

Caio diz a Graça que sente que tem uma obrigação com Daniel. Irene pede a Luigi para não desistir de Petra. Andrade diz a Lucinda que não gosta da maneira como Marino olha para ela. Lucinda desabafa com Anely sobre Andrade. Irene coloca sal no bule de café para prejudicar Angelina. Rodrigo explica a Aline que ela pode não receber a indenização. Jonatas termina seu namoro com Nina. Gentil recebe uma carta misteriosa. Luigi pergunta a Kelvin se ele está dando remédio para Petra. Jonatas pede uma chance a Aline.

Capítulo 57 - Quarta-feira, 12 de julho

Aline diz a Jonatas que o tem como amigo. Kelvin conta a Luigi que Antônio tem visitado Berenice. Ademir reage quando Flor avisa que comprovará que ele é pai de Rosa. Aline sugere a Caio que consulte Enzo para descobrir quem está tentando manipulá-lo com as mensagens de Daniel. Nina aceita ser gerente da pousada de Lucinda. Caio confronta Enzo. Irene interna Petra em uma clínica. Um homem desconhecido examina as terras de Aline. Antônio diz a Caio que acha que é sua obrigação cuidar do filho de Daniel. Caio promete ao pai que pensará sobre se casar com Graça. Ademir resolve fazer o teste de DNA para saber se é pai de Rosa. Um geólogo confirma para Antônio que as terras de Aline contém riquezas. Antônio manda Ramiro se livrar de Aline.

Capítulo 58 - Quinta-feira, 13 de julho

Ramiro ataca Aline, que é salva por Caio. Jonatas comenta com Caio que a seguradora não pagará a indenização para Aline porque o incêndio foi criminoso. Aline conta a Caio que Ramiro tentou matá-la. Irene provoca Angelina. Nina flagra Luigi com Anely. Aline diz a Caio que os dois nunca seriam felizes juntos por causa da morte de Daniel. Antônio se nega a atender ao pedido de Irene para demitir Angelina. Ramiro confirma para Irene que Antônio está se encontrando com Berenice. Franco se declara para Yandara. Menah defende Mara e ameaça Elias. Luigi pede a Antônio para Anely ser sua secretária. Ramiro solta um animal peçonhento no armário de Berenice a pedido de Irene. Antônio promete a Daniel deixar a vida de Aline a salvo se o filho se casar com Graça. Caio pede Graça em casamento.

Capítulo 59 - Sexta-feira, 14 de julho

Caio deixa claro para Graça que vai casar com ela por Daniel. Lucinda elogia Nina para Jonatas. Berenice leva um susto ao ver um animal peçonhento no armário e vai atrás do responsável.Nina não aceita reatar com Jonatas. Marino prende Andrade ao flagrá-lo com Lucinda. Kelvin conta a Berenice que foi Irene quem mandou Ramiro colocar a cascavel no quarto da patroa. Aline confessa a Jussara que gostou de ficar com Caio. Caio pede a Luigi que o ensine como se portar e ter boas maneiras. Gladys aconselha Graça a não se encontrar mais com o delegado. Berenice invade a casa de Irene.

Capítulo 60 - Sábado, 15 de julho

Irene e Berenice trocam ofensas. Antônio garante a Silvério e Vinícius, geólogo, que removerá Aline de suas terras. Jussara decide colocar sua casa à venda para ajudar Aline a pagar as dívidas. Médico orienta Luigi quanto ao retorno de Petra para casa. Franco não estende o prazo para Aline pagar a segunda parcela da dívida. Jonatas se oferece para ajudar Aline. Aline coloca a casa de Jussara à venda. Marino se recusa a sair da pousada, apesar de Andrade ter pedido para ele se retirar. Ademir anuncia a Flor que ele é pai de Rosa, e diz que pedirá a guarda da menina. Flor se recusa a ficar longe de Rosa. Caio se oferece para pagar a dívida de Aline.