Terra e Paixão: Agatha reaparece e entrega um grande segredo de sua vida

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Agatha reaparece e mexe com a vida de dois personagens ao revelar um grande segredo

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, da Globo, Agatha (Eliane Giardini) vai reaparecer depois de ter sido dada como morta para fugir. Quando todos descobrirem que ela ficou presa por 20 anos, ela decide reaparecer e traz à tona um segredo do passado.

Nas cenas, de acordo com a coluna Play, do Jornal O Globo, Agatha vai atrás de Gentil (Flávio Bauraqui) e encontra Jonatas (Paulo Lessa). O rapaz pergunta quem é aquela mulher e fica abalado ao descobrir que ela é sua mãe. Ele diz que não quer conhecer a mãe diz que ela pode ir embora.

Porém, Gentil convence o filho a escutar a história de Agatha. Nesse momento, ela revela um segredo. Agatha diz para Jonatas que ele é irmão de Caio (Cauã Reymond), o que deixa o rapaz transtornado e confuso.

Confira o resumo da novela Terra e Paixão no período de 2 a 5 de agosto:

Capítulo 75 - Quarta-feira, 2 de agosto

Irene diz a Graça que o plano para se casar com Caio deve ficar só entre elas e Gladys. Iraê alerta Caio. Irene e Vinicius trocam elogios. Luigi e Anely se aliam para encontrar as barras de ouro de Cândida. Lucinda deixa claro a Andrade que ele sairá de casa se não mudar sua atitude. Caio acredita que a noiva e o filho que ela espera sofrem risco de morte. Caio promete não abandonar Graça e o bebê. Caio avisa a Aline que se casará com Graça.

Capítulo 76 - Quinta-feira, 3 de agosto

Anely comenta com Lucinda sobre sua desconfiança de que Gladys tenha contratado o médico e a enfermeira para dizer que Graça estava doente, com o objetivo de sensibilizar Caio. Anely fotografa um código que encontra na Bíblia de Nice. Ademir aconselha Caio a ficar com Aline. Anely é flagrada por Berenice no quarto de Nice e acaba contando que existem barras de ouro escondidas no bar. Angelina comenta com Lucinda que viu Irene pagando dois atores. Irene seduz Antônio.

Capítulo 77 - Sexta-feira, 4 de agosto

Aline impede que Andrade agrida Lucinda. Caio flagra Luigi em seu quarto. Antônio revela a Irene que o geólogo acredita que existem diamantes nas terras de Aline. Luigi mostra a Anely fotos dos códigos que conseguiu no quarto de Caio. Kelvin conta a Ramiro sobre as barras de ouro. Lucinda comenta com Aline que Irene pode ter contratado atores para se fingirem de médico e enfermeira de Graça. Antônio fica furioso ao descobrir que a segunda parcela da dívida de Aline foi paga. Aline agradece Caio por pagar seu empréstimo. Dalva fica preocupada com a visita de Ademir a Ernesto. Caio pergunta a Graça se ela está querendo enganá-lo.

Capítulo 78 - Sábado, 5 de agosto

Graça finge um desmaio e Caio garante que honrará o compromisso com ela. Antônio se sente traído por Caio. Caio pergunta a Antônio qual o interesse que ele teria nas terras de Aline. Vinicius e Irene se encontram. Luigi e Anely observam Irene e Vinicius juntos. Ademir diz a Caio que as desconfianças do sobrinho sobre Ernesto podem ter fundamento. Andrade reclama de Lucinda com Nice. Petra atropela Andrade. Caio e Aline se encontram.