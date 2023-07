Terra e Paixão: resumo da novela de 31 de julho a 5 de agosto

Nos próximos capítulos da novela 'Terra e Paixão', Petra atropela Andrade

Capítulo 73 - Segunda-feira, 31 de julho

Caio reage quando Jonatas insinua que o carro de Daniel pode ter sido sabotado. Nice conta a Irene que Antônio ofereceu dinheiro para Berenice comprar o bar. Irene inventa para Antônio que Berenice está com uma doença contagiosa. Lucinda se compromete a ajudar Aline a aprender a plantar com um engenheiro especialista em tecnologia. Caio pergunta a Ernesto se o dinheiro que ele ganhou tem a ver com os freios do carro que Daniel estava dirigindo no dia do acidente.

Capítulo 74 - Terça-feira, 1 de agosto

Caio não acredita que o dinheiro de Ernesto é herança de família. Andrade pede a Nice que não conte a Lucinda que eles já se conheciam. Ernesto liga para alguém dizendo que Caio está desconfiado, e pede garantia de que não ficará preso. Berenice diz a Antônio que não tem doença contagiosa. Caio sofre um atentado e Aline o ajuda. Aline diz a Caio para não procurá-la mais enquanto estiver com Graça. Irene fica nervosa quando Antônio diz que Caio será seu sucessor. Caio procura Jurecê. Irene e Graça fazem um acordo para ter Caio e a fortuna de Antônio em suas mãos.

Capítulo 75 - Quarta-feira, 2 de agosto

Irene diz a Graça que o plano para se casar com Caio deve ficar só entre elas e Gladys. Iraê alerta Caio. Irene e Vinicius trocam elogios. Luigi e Anely se aliam para encontrar as barras de ouro de Cândida. Lucinda deixa claro a Andrade que ele sairá de casa se não mudar sua atitude. Caio acredita que a noiva e o filho que ela espera sofrem risco de morte. Caio promete não abandonar Graça e o bebê. Caio avisa a Aline que se casará com Graça.

Capítulo 76 - Quinta-feira, 3 de agosto

Anely comenta com Lucinda sobre sua desconfiança de que Gladys tenha contratado o médico e a enfermeira para dizer que Graça estava doente, com o objetivo de sensibilizar Caio. Anely fotografa um código que encontra na Bíblia de Nice. Ademir aconselha Caio a ficar com Aline. Anely é flagrada por Berenice no quarto de Nice e acaba contando que existem barras de ouro escondidas no bar. Angelina comenta com Lucinda que viu Irene pagando dois atores. Irene seduz Antônio.

Capítulo 77 - Sexta-feira, 4 de agosto

Aline impede que Andrade agrida Lucinda. Caio flagra Luigi em seu quarto. Antônio revela a Irene que o geólogo acredita que existem diamantes nas terras de Aline. Luigi mostra a Anely fotos dos códigos que conseguiu no quarto de Caio. Kelvin conta a Ramiro sobre as barras de ouro. Lucinda comenta com Aline que Irene pode ter contratado atores para se fingirem de médico e enfermeira de Graça. Antônio fica furioso ao descobrir que a segunda parcela da dívida de Aline foi paga. Aline agradece Caio por pagar seu empréstimo. Dalva fica preocupada com a visita de Ademir a Ernesto. Caio pergunta a Graça se ela está querendo enganá-lo.

Capítulo 78 - Sábado, 5 de agosto

Graça finge um desmaio e Caio garante que honrará o compromisso com ela. Antônio se sente traído por Caio. Caio pergunta a Antônio qual o interesse que ele teria nas terras de Aline. Vinicius e Irene se encontram. Luigi e Anely observam Irene e Vinicius juntos. Ademir diz a Caio que as desconfianças do sobrinho sobre Ernesto podem ter fundamento. Andrade reclama de Lucinda com Nice. Petra atropela Andrade. Caio e Aline se encontram.