Terra e Paixão: Agatha mata um homem sem dó e nem piedade

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Agatha comete um crime sem pensar duas vezes ao se ver ameaçada

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, da Globo, Agatha (Eliane Giardini) vai mostrar que tem sangue frio ao cometer um crime. Ela vai matar um homem que tenta chantageá-la e demonstra que não tem dó e nem piedade do rival.

Nas cenas, de acordo com a coluna Play, do Jornal O Globo, Agatha vai receber a visita de Ruan (Tairone Vale), que diz ser irmão de uma ex-companheira de cela dela. Na conversa, ele diz que sabe tudo sobre o passado dela e o motivo para ela ter voltado para Nova Primavera. Então, ele pede dinheiro em troca do seu silêncio.

À princípio, Agatha concorda em dar o dinheiro para ele e diz que vai procurá-lo. Em uma noite, ela o encontra em um bar e decide acabar com ele ali mesmo. Agatha coloca um veneno na bebida dele. Ele não percebe o que ela fez, bebe e morre logo depois.

Confira o resumo da novela Terra e Paixão para o período de 21 a 23 de setembro:

Capítulo 118 - Quinta-feira, 21 de setembro

Jurecê pede ajuda a Caio para tirar Yandara da casa de Antônio. Jurecê deixa Yandara envergonhada ao entrar na casa de Antônio avisando que foi buscar a neta porque algo de ruim vai acontecer lá. Flor deixa claro a Ademir que não mudará seu jeito de ser só porque casou com ele. Tadeu teme que a previsão de Jurecê aconteça. Petra acha que Rodolfo, pai de Franco, é o homem que abusou dela no passado. Petra manuseia uma arma de Antônio e atira na direção de Rodolfo. Caio acorda assustado dizendo que sonhou com um tiro.

Capítulo 119 - Sexta-feira, 22 de setembro

Angelina diz a Caio que Petra estava instável e acabou atirando sem querer no pé de Hélio. Marino diz a Lucinda que ele não merece o amor da gerente da cooperativa, por conta dos erros que cometeu. Ademir pede a Agatha para cuidar de Rosa enquanto ele vai atrás da Flor. Hélio sustenta a história de Antônio e conta a Marino que o tiro foi um acidente, e que a arma disparou sem querer, por ele mesmo. Petra pede desculpas a Hélio. Aline aceita ser sócia de Vinícius.

Capítulo 120 - Sábado, 23 de setembro

Caio deixa claro para Vinícius que lerá a proposta da sociedade antes de Aline assinar. Marino diz a Graça que pensa em deixar Nova Primavera. Hélio aconselha Luigi a cuidar melhor de Petra. Vinícius avisa a Irene que Aline aceitou a sociedade. Antônio revela a Agatha que a ama e que não pode deixá-la ir embora da cidade. Jonatas demonstra a Aline que desconfia de Vinícius. Franco avisa a Yandara que Jurecê fez bem em tirá-la da casa de Antônio. Yandara comunica a Franco que resolveu se casar com Rudá. Luigi avisa a Anely que eles não podem mais se ver. Irene flagra Agatha saindo do carro de Antônio. Ramiro salva Agatha de ser atropelada por Irene.