Suzy Lopes revela clima nos bastidores de No Rancho Fundo: 'Tem concurso'

Em entrevista à CARAS Brasil, Suzy Lopes comenta como é o clima nos bastidores de No Rancho Fundo e abre sua relação com elenco

Suzy Lopes (45) é um dos nomes de No Rancho Fundo que está revivendo personagens de Mar do Sertão. No ar como Cira, a fofoqueira que ressurge como uma cangaceira, a atriz revela como é o clima nos bastidores da novela que ocupa o horário das 18h nas telas da Globo.

A atriz afirma que o clima de amizade construído em Mar do Sertão continua em No Rancho Fundo . "Tenho menos amigos que eu já havia trabalhado, mas sinto que já os conhecia", explica. "Temos um grupo que continuamos nos comunicando e estamos sempre nos encontrando. Tem também esse clima em No Rancho Fundo."

Para ela, grande parte do clima de amizade dos bastidores acontece por responsabilidade de Allan Fiterman, diretor do folhetim. Ela explica que, uma vez por mês, ele promove uma festa com toda a equipe do elenco e também com quem trabalha por trás das câmeras.

"Ele promove um concurso, do Bofe e da Bofa", conta. "É um concurso muito legal, geralmente o prêmio é dado para alguém que está por trás das câmeras. Allan é muito agregador, ele consegue fazer com que todos se juntem."

Lopes afirma que sente como se ainda estivesse em Mar do Sertão, porém, com novos colegas de trabalho e alguns que estão um pouco menos ativos. "Agora temos uma galera que está mais ativa, mas é como se fosse a mesma coisa a energia. A direção e a equipe são quase todas as mesmas [pessoas]", afirma.

"Isso faz com que a gente tenha essa sensação de continuidade, é um bando só. Esses novos membros que entraram, já entraram sentindo essa energia. Vários deles falam sobre isso. Naturalmente acontece", completa a artista.

