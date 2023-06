Sheron Menezzes mostra sua marmita nos bastidores de 'Vai na Fé'

Na reta final das gravações da novela Vai na Fé, Sheron Menezzes exibe foto de sua 'quentinha' no camarim

A atriz Sheron Menezzes mostrou um detalhe dos bastidores das gravações da novela Vai na Fé, da Globo, nesta semana. Durante o último mês de trabalho na trama, ela resolveu mostrar como é o seu almoço. A artista mostrou que come uma marmita caprichada para aguentar o ritmo intenso de gravações.

Nos stories do Instagram, a artista registrou a sua 'quentinha' com direito a frango assado, linguiça, purê, cenouras e abobrinha. Ela mostrou sua refeição antes de comer no camarim da emissora entre uma cena e outra.

Antes disso, Sheron contou que já está nas últimas semanas de gravação. “Eu estava aqui estudando e de repente me deu uma tristezinha no coração ao perceber que hoje começam as quatro últimas semanas de novela”, disse ela.

E completou: “A novela não vai acabar, ela continua no ar até 11 de agosto. Mas nós terminamos de gravar antes. Só temos mais essa semana e mais três. Fiquei aqui pensando que não quero que acabe. Acredito que vocês também não queriam”.

César Tralli mostra sua marmita nos bastidores da Globo

Há poucos dias, o apresentador César Tralli contou que é adepto da marmita no seu dia a dia. Ele mostrou uma foto do seu pote antes de iniciar a sua refeição entre um telejornal e outro nos estúdios da Globo.

Tralli mostrou que levou um pote recheado de salada de alface e tomate para comer no intervalo do trabalho. “Bendita seja a marmita de cada dia. Uma ótima semana para você. Sempre na força,na fé e no rango caseiro saudável”, disse ele na legenda.

Recentemente, César Tralli comentou sobre a sua tradição de comer marmita no trabalho durante uma entrevista no programa Altas Horas.“Almoço no trabalho, trago a minha marmita. Eu sou o rei da marmita na Globo. Eu já sou famoso pela marmita. Geralmente é uma bela salada, bem variada, e um peixe ou uma carne, alguma coisa assim, para dar uma energia. Às vezes tem um arroz integral...”, disse ele durante a conversa no palco.