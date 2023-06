Sheron Menezzes é afastada das gravações de Vai na Fé para cuidar da saúde

Sheron Menezzes se sente mal durante as gravações da novela Vai na Fé e o diagnóstico é revelado

A atriz Sheron Menezzes precisou se afastar das gravações da novela Vai na Fé, da Globo, por alguns dias para cuidar de sua saúde. De acordo com a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, a estrela foi diagnosticada com pneumonia e está de repouso.

Por causa do afastamento da protagonista, que interpreta a personagem Sol, os roteiros da novela precisaram ser ajustados, mas não terá impacto na exibição na TV, informou a Globo à colunista. Além disso, a equipe da atriz já informou que ela está bem e voltará a gravar no próximo sábado, 10.

Nas redes sociais, Sheron gravou um vídeo direto de sua cama em casa para tranquilizar os fãs e mostrou que está se recuperando. Ela contou que está com tosse e já está tomando antibióticos. A artista ainda contou que se sentiu mal durante a gravação na terça-feira, 6, e foi para casa descansar.

“Eu dormi 13 horas. Eu precisei vir para casa. Eles [equipe da novela] entenderam e o médico entendeu que eu precisava descansar. Estou em casa. É impressionante como o corpo da gente sabe, eu acordei outra pessoa, e acordei me sentindo melhor. Estou pronta para outra? Não, mas estou bem melhor”, disse ela.

Sheron Menezzes se emociona ao falar sobre viver uma protagonista na TV

Recentemente, Sheron Menezzes esteve no programa Domingão com Huck, da Globo, e celebrou a sua conquista na carreira ao viver uma protagonista na novela Vai na Fé."A Sol, para mim, é fora da curva. Ela me coloca em um lugar dentro de mim, que eu não tinha tempo de visitar", começou a atriz.

"Sempre fui uma mulher de muitas fés e a Sol faz com que eu exale a bondade que tem em mim e nas pessoas. E, viver a Sol, que é uma mulher guerreira, que sai de casa, sustenta a família (...) Eu sempre fiz isso e, todas nós, todas as mulheres brasileiras, que 'tocam' uma casa, a gente faz isso, mas consegue vê-la de forma muito humana. Não é caricato, porque eu vejo minha mãe, minha avó, todas as mulheres na Sol", se emocionou.



Por fim, ela refletiu: "Eu não esperei por esse lugar, Luciano, eu batalhei demais para estar nesse lugar. Eu dei tudo de mim. Estou muito feliz por estar aqui e mostrar para vocês tudo o que construí aqui dentro, com muita gratidão e verdade dentro de mim. Obrigada, Luciano, por isso".