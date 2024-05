Sandra de Renascer mostra foto inédita de casal em primeira versão da novela

Atriz Giullia Buscacio, a Sandra no remake de 'Renascer', resgatou uma foto rara de dois atores na primeira versão da novela

Intérprete de Sandra no remake de 'Renascer', da Globo, a atriz Giullia Buscacio encantou os fãs da teledramaturgia brasileira ao publicar uma foto inédita da primeira versão da novela, exibida em 1993. Nesta quinta-feira, 23, a artista compartilhou em seu Instagram oficial um registro de dois personagens importantes da obra.

Despertando a saudade dos telespectadores que acompanharam a exibição original da obra escrita por Benedito Ruy Barbosa, Giullia publicou uma imagem em preto e branco de Marcos Palmeira e Luciana Braga, atores que interpretaram o casal Sandra e João Pedro na década de 1990.

Em 2024, o ator Juan Paiva é quem vive o filho de José Inocêncio. O papel do coronel, interpretado anteriormente por Antônio Fagundes, foi assumido por Marcos Palmeira no remake. Ao lado da foto antiga, a atriz também colocou um registro do casal atualmente.

Nos comentários da publicação, diversos seguidores se mostraram encantados com a lembrança compartilhada por Giullia. "Como pode Josandra [José e Sandra] ser atemporal, roubou a cena em 93 e continua roubando em 24", declarou uma internauta. "Eu assisti em 93 por causa desse casal, estou assistindo de novo, amo demais", disse outra.

"Luciana e Marcos magistralmente representados. Vocês são o seguno melhor casal dessa novela, só perdem para Deocleciano e Morena", escreveu uma terceira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GIULLIA BUSCACIO (@giubuscacio)

Bebê de Teca vai nascer com condição fora do comum

Nos próximos capítulos da novela Renascer, da Globo, Teca (Livia Silva) dará à luz bebê intersexo. A criança terá duas genitálias, uma masculina e uma feminina. Esta condição foi abordada na primeira versão da novela Renascer na década de 1990, quando a personagem Buba (Maria Luisa Mendonça) era hermafrodita, termo que não é mais usado hoje em dia para a condição.

O autor do remake, Bruno Luperi, decidiu abordar o assunto da criança intersexo por meio do bebê de Teca para abordar temas tabus desta condição. A notícia sobre a condição do bebê será dada pelo personagem Augusto (Renan Monteiro), que vai perceber a característica incomum assim que a criança vier ao mundo. Então, ele explicará para todos o que isso significa. Confira mais detalhes!