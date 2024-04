Sandra de Renascer, Giullia Buscacio defende personagem empoderada: 'Muito forte'

Em entrevista à CARAS, Giullia Buscacio celebra força feminina em personagem de Renascer em meio a trama que retrata abuso e machismo

Destaque recente no elenco de Renascer, Giullia Buscacio (27) tem celebrado a oportunidade de dar vida à revolucionária Sandra, personagem que tem conquistado o carinho dos fãs com sua força e empoderamento. Em entrevista à CARAS, a atriz falou sobre as mudanças da moça carrega para o remake.

"Sinto que a Sandra vem dizer coisas que muitas mulheres gostariam de dizer. Ela tem esta coragem de poder chegar e expor estas ideias. Ela mostra o feminino, a mulher de uma maneira muito forte na história", diz.

Filha do coronel Egídio e Dona Patroa, Sandra chega em Renascer com o objetivo de movimentar a trama de João Pedro e Mariana. Depois de uma temporada em Salvador, ela aparece exalando modernidade e causando alguns conflitos familiares. "É muito interessante as ideias da Sandra no meio desta narrativa. Ela realmente não tem nenhum receio de colocar para fora estas ideias", avalia.

Na primeira versão da novela, em 1993, Sandra foi interpretada pela jovem Luciana Braga (61), que igualmente chamou atenção com revolucionária herdeira do coronel do cacau. Mas apesar das semelhanças, Giulia acredita que o remake tem apresentado um novo olhar para a personagem. “A essência da Sandra está ali, mas são tempos diferentes”, explica.

Ainda durante o bate-papo, a atriz abriu o coração e revelou que tem o desejo de realizar o sonho da maternidade. Segundo ela, os plano de construir uma família virá depois dos 30 anos. "Espero que nos meus 30 anos já esteja com uma família, filhos e bons trabalhos para poder apresentar. Mas pode ser que não aconteça nada e está tudo certo".

"Vou amar ser [mãe], mas tudo no tempo certo. Tenho muitos projetos de trabalho para fazer. Pelo menos essa é a ordem que estou colocando. Por enquanto, é o trabalho em primeiro lugar, mas Deus sabe de tudo", conta.