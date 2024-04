Mell Muzzillo quase desistiu da carreira para trabalhar em um mercadinho: 'Desesperada'

Antes de Renascer no papel de Ritinha, atriz e bailarina Mell Muzilli conta à CARAS Brasil que estava prestes a deixar a carreira artística para trabalhar perto de casa

A atriz e bailarina Mell Muzzillo (18), a Ritinha da nova versão de Renascer, da TV Globo, revelou à CARAS Brasil que antes de passar no teste para interpretar a personagem que foi da atriz Isabel Fillardis (50) na trama original de 1994, estava prestes a desistir da carreira. Moradora de Nilópolis, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, ela luta para viver da arte desde criança e quase deixou de lado seu sonho para trabalhar em um mercadinho perto de casa. "Estava desesperada", confessa.

A artista trilhou um longo caminho para chegar ao elenco da trama de Bruno Luperi (36). Na luta para viver da arte desde os 2 anos, a menina de origem afro-indígena teve o apoio da família e vivia uma rotina pesada entre ônibus, trem e caminhadas, em busca de oportunidades. Hoje, segue saindo de casa cedo, mas para realizar o sonho da infância, que quase foi interrompido.

Antes do teste para a trama global, ela quase desistiu de tudo. "Estava desesperada. Tinha terminado os estudos e estava sem norte. Nada dava certo na dança, no teatro nem no audiovisual. Comecei a faculdade de dança, mas era on-line. Como precisava de grana, quase fui trabalhar no mercadinho na esquina de casa. Eu já tinha desistido do audiovisual, porque já tinha entendido que não era para mim. Mas fui à pré-estreia de uma série e o caracterizador me viu, me indicou para o teste e deu certo", conta a atriz, que teve sua primeira experiência na TV na novela infantil Gaby Estrella, no Gloob, como parte do elenco de apoio. Em 2023, ela esteve no filme Eu sou Maria.

Mell confessa que achava que o audiovisual não era para ela porque passou por inúmeros testes, e nunca dava certo por causa de seu perfil. "Primeiro, porque era mais nova e aparentava ser mais velha, por causa da minha altura. Então, participar de testes para meninas de 10 anos, não dava para mim, pois parecia ter 15. Quando fiz 15, não emplacava porque o meu perfil era muito específico. Sempre escutava a mesma coisa: para conseguir me encaixar em alguma personagem teria que ser em uma família muito específica ou uma trama muito específica, que pedisse um perfil parecido com o meu. Era difícil naquele tempo, agora, graças a Deus, está mudando", relembra.

DANÇA E TEATRO

Mell Muzzillo ingressou na carreira artística, ainda bem pequenininha, por indicação médica. "Eu tinha o joelho torto e acabei gostando. Aos 7 anos, fiz o teste para a Escola Estadual de Dança Maria Olenewa, do Theatro Municipal do Rio, e passei. Fiquei seis anos lá. Nesse período, comecei a fazer teatro e me apaixonei! Fiz teatro musical e, mais tarde, entrei para o audiovisual, que era meu principal objetivo. Fiquei fazendo vários cursos de televisão. Mas não dava nada certo, aí só foi dar certo quando tinha que dar", fala.

A atriz detalha ainda como era a sua rotina. Apesar de árdua, ela não desistia do sonho. "Hoje, penso que era uma loucura o que eu e minha mãe fazíamos, mas na época parecia tão leve. Eu acordava às 3h40 da manhã. Para ganhar tempo, já dormia de meia-calça e collant. A gente tinha um amigo que trabalhava numa linha de ônibus e às 4h ele passava na frente da minha casa. A gente pegava essa carona até a Lapa. Às 5h da manhã, chegávamos lá e andávamos até o teatro", conta.

"Então, esperava a barraquinha da moça que fazia café da manhã abrir, comia e ia para o segundo andar dormir até as 7h, que era quando começava a aula. Saía de lá às 9h, corria para a estação para voltar à Nilópolis, porque estudava à tarde. Eu almoçava em uma igreja que frequentava e ia para a escola. Depois da aula, fazia academia de dança perto da minha casa para aprender outras modalidades. Ficava lá até as 22h. No outro dia era a mesma rotina", completa.